Greifswald

Ein Paragraf in der neuen Corona-Landesverordnung sorgt bei Greifswalds Studierenden für reichlich Frust. In diesem heißt es, dass die Lesesäle der Bibliotheken nur mit einem negativen Testergebnis betreten werden dürfen. Ein nicht hinnehmbarer Zustand, fanden die beiden Jura-Studenten Piet Kelemen und Alexander Ackermann. Sie reichten noch am Dienstag, nachdem die neue Verordnung in Kraft getreten ist, einen Eilantrag beim Greifswalder Verwaltungsgericht gegen die Testpflicht in Bibliotheken ein.

Dass die Maßnahmen für die Nutzung von Bibliotheken bei der derzeit geringen Inzidenz noch verschärft wurden, hält Piet Kelemen für unverhältnismäßig, sagt er: „In dieser Woche schreiben die Medizinstudenten ihre mündlichen Examensprüfungen. Ich muss mich auf die mündliche Prüfung vorbereiten und bin normalerweise fast täglich außer sonntags in der Bibliothek.“

Studenten forderten, dass die Testpflicht aufgehoben wird

Doch ohne ein negatives Testergebnis war der Zutritt in der Bibliothek am Beitz-Platz am Dienstag für Studierende, die nicht vollständig geimpft oder genesenen sind, tabu. Das Ergebnis eines Antigen-Tests durfte nicht älter als 24 Stunden sein, ein negativer PCR-Test nicht älter als 48 Stunden nach Abstrichentnahme. Selbsttests, die theoretisch vor Ort unter den Augen von Mitarbeitern durchgeführt werden können, lehnt die Einrichtung ab.

Weil die Universität Greifswald für die Umsetzung der Verordnung zuständig ist, haben die beiden Jura-Studenten in ihrem Eilantrag als Klagegegner das Direktorat angegeben. In diesem forderten sie, dass die Universität, den vorherigen Status für den Bibliotheksbesuch wiederherstellt und die Testpflicht aufhebt.

„Es gibt eine bestimmte Anzahl von Besuchern. Dafür stehen im Eingangsbereich Körbe bereit, um zu sehen, wie hoch die Kapazität ausgereizt ist. Zusätzlich sitzt vorne eine Wachperson mit elektronischem Lesegerät, an das man den Studentenausweis ranhält, auf dem sämtliche Kontaktdaten für eine mögliche Nachverfolgung gespeichert sind. Wir sehen das als ausreichend.“

Universität lenkte bereits am Dienstag ein

Viele Entscheidungen der Universität hätten die Studierenden in den letzten Monaten einfach hingenommen, fügt Alexander Ackermann an: „Aber bei der Testpflicht in Bibliotheken haben wir gesagt, dass wir etwas tun müssen.“ Dafür wären die beiden auch bereit, die Gerichtskosten aus eigener Tasche zu zahlen.

Auf OZ-Nachfrage bestätigte das Verwaltungsgericht den Eingang des Eilantrages. Die Universität hätte bis Mittwochabend Zeit gehabt, eine Stellungnahme und eine Antragserwiderung abzugeben, so ein Sprecher des Gerichtes.

Doch bereits am Dienstag lenkte die Verwaltung der Universität ein, will die Testpflicht für die Bibliotheken aufheben. „Uns ist wichtig, dass die Studierenden unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, so gut wie möglich studieren können, besonders in Hinblick auf die Prüfungsphase“, begründete Pressesprecher Jan Meßerschmidt die Entscheidung.

Formlose Beschwerden von weiteren Studenten

Bei Kelemen und Ackermann ist die Freude über die Aufhebung der Testpflicht groß. Dazu geführt hätte nicht nur der Eilantrag, sind sich Kelemen und Ackermann sicher, sondern auch die formlosen Beschwerden von allen anderen Studenten. „Wir haben es nur formfest gemacht“, so Kelemen.

Dennoch überlegen die beiden, ob sie die Klage fortführen. „Es gibt die Möglichkeit, einen erledigten Rechtsstreit fortzuführen, um für die Zukunft eine verbindliche Klärung herbeizuführen. Aber darüber werden wir noch eine Nacht schlafen. Unser primäres Ziel war es, eine praktische Lösung zu finden. Das haben wir erreicht.“

In den vergangenen Monaten gingen immer wieder Eilanträge gegen die vom Land beschlossenen Corona-Auflagen ein. Im Mai hatte das Oberverwaltungsgericht in Greifswald mehrere Eilanträge von Besitzern von Ferienwohnungen und -häusern gegen das Beherbergungs- und Einreiseverbot in MV abgelehnt. Im Februar erklärte das Gericht die nächtliche Ausgangssperre und den eingeschränkten Bewegungsradius von 15 Kilometern für rechtswidrig, nachdem auch hier mehrere Eilanträge von Klägern eingegangen sind. Daraufhin wurden diese beiden Regelungen für alle Bürger im Landkreis aufgehoben.

Von Christin Lachmann