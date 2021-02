Greifswald: Studentensteig wird wegen Wildschweinrotte dicht gemacht

Greifswald

Der Studentensteig wird ab Freitag Vormittag vorerst gesperrt. Grund dafür sind zwei Wildschweinbachen, die sich in der Nähe zu den Wohnhäusern mit ihren Frischlingen niedergelassen haben, wie die Stadt mitteilt.

„Die Gefahr ist zu groß, dass doch Menschen zu Schaden kommen“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), der die Entscheidung der Weg-Sperrung gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Jeannette von Busse (CDU) getroffen hat. Der Studentensteig wird hinter den Reihenhäusern bis zur Wolgaster Straße mit Bauzäunen abgesperrt. Die Zufahrten zu den Reihenhäusern bleiben frei.

Wildtiermanager mahnt an: Wildtiere sollen nicht gefüttert werden

Der Wildtiermanager der Stadt, Heiko Gust, appelliert noch einmal an die Bevölkerung, die Wildschweine, aber auch andere Wildtiere wie Katzen und Vögel nicht zu füttern. Auch am Studentensteig sei ein solcher Futterplatz für Katzen, der auch Wildschweine anlockt. Die Reste seien ein gefundenes Fressen für die Schwarzkittel, so der Wildtiermanager. Deshalb sind in diesem Bereich Schilder mit Hinweisen auf ein Fütterverbot aufgestellt worden.

Der Wildtiermanager geht davon aus, dass im Stadtgebiet zwischen 70 und 100 Wildschweine leben. In den nächsten Tagen und Wochen sollen die Tiere mehrmals in der Woche in ihren Einständen gestört werden – vor allem im Stadtpark und in Eldena - um sie so in die Außengebiete zu verdrängen.

Erst kürzlich machte ein Video in dem sozialen Netzwerk Facebook die Runde, auf dem zu sehen ist, wie eine Wildschweinrotte mitten am Tag über die Pappelallee fegt. Geteilt hatte das Video die FDP-Politikerin Katja Wolter auf ihrer Facebook-Seite.

Von OZ