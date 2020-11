Greifswald

Veranstaltungs- und Auftrittsverbote haben die Kulturschaffenden in der Corona-Krise ausgebremst. Dennoch will das Studententheater „Stuthe“ nach vorne schauen und Aufführungen im kommenden Sommer in Greifswald organisieren. „Wir wollen den Schweizer Märchenzirkus Nicole et Martin für ein Gastspiel einladen“, sagt Klara Noack (25), Vorsitzende des Vereins „Stuthe“. Der Auftritt verspreche „echtes Zirkusfeeling“ mit Theater, Jonglage, Akrobatik, Gesang und Tanz.

Frist für Spenden läuft ab

Bis zum Termin im kommenden August dauert es noch, aber schon jetzt drängt die Zeit: Das Studententheater sammelt Geld, um die Auftritte zu ermöglichen.

„Für viele Schulen sind die Eintrittspreise alleine kaum zu stemmen. Wir wollen sie daher unterstützen“, so Noack. Hintergrund ist, dass der Märchenzirkus zwei öffentliche Aufführungen spielt, wenn zwei Zusagen für Schulaufführungen vorliegen. Ziel sei es, dass 3000 Euro zusammenkommen, damit Schulen pro Karte nur drei Euro zahlen müssen.

Gespendet werden kann bis zum 1. Dezember auf der Plattform der Sparkasse Vorpommern „99funken“. Die Bank schießt Geld zu, falls das Spendenziel erreicht wird – auf dem Konto liegen derzeit 545 Euro. Falls mehr als 3000 Euro zusammenkommen, sollen Schulen, z. B. von der Insel Rügen, bei den Fahrtkosten unterstützt werden, sagt Noack.

Neue Spielgruppen lernen einander online kennen

Die Corona-Krise trifft auch das Studententheater hart, in dem die neuen Spielgruppen derzeit gezwungen sind, sich online kennenzulernen. 30 bis 40 aktive Mitglieder zähle der Verein. „Ein richtiges Theaterspiel aufzubauen, ist unter diesen Bedingungen schwer“, so die Studentin. „Schlimm ist derzeit, dass man kaum planen kann, nachdem es ein kurzes Aufblühen gab.“

Zuletzt wurden die neuen Räume im Kulturhaus Stralsunder Straße 10/11 bezogen. Bei der Eröffnung präsentierte sich das „Stuthe“. Kurz zuvor gab es einen Auftritt bei der Greifswalder Kulturnacht. „Wir hoffen nun, dass wir den Weihnachtsauftritt der Improvisationsgruppe in der Straze umsetzen können“, blickt Noack voraus.

Infos und online spenden unter: 99funken.de/maerchenzirkus-in-hgw. Spenden per Überweisung an: 99funken Crowdfunding, IBAN: DE64 3005 0000 7060 5064 12, Verwendungszweck: P1594, More than theatre: Märchenhafter Schulausflug.

Von Christopher Gottschalk