Das Studierendenwerk Greifswald investierte 9,3 Millionen Euro in das Großprojekt, das nach rund zwei Jahren Bauzeit fertiggestellt wurde. Das Wohnheim in der Makarenkostraße bietet Platz für 147 Mieter. Eingeweiht wurde das Gebäude am Freitag von Verkehrsminister Christian Pegel (SPD).