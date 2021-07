Greifswald

Partystimmung am 1. August im Museumshafen: Dort startet um 13 Uhr das Sonntags-Open-Air Hafenliebe. „Wir freuen uns, mit Pretty Pink, Annett Gapstream sowie Bebetta gleich drei weibliche Künstlerinnen begrüßen zu dürfen“, sagt Konrad Hahn vom Veranstalter Twinkle Events. Die bekannten DJanes kommen aus Leipzig und Berlin. Alle drei produzieren auch eigene Musik im Stil von Melodic House bis Techno. DJ Thomas Lizzara dürfte aufgrund eigener und auch im Radio gespielter Titel vielen Gästen bekannt sein. Während der Veranstaltung gilt die aktuelle Corona-Landesverordnung.

Kino auf Segeln

Die Museumswerft lädt zum Open-Air-Kino ein – und zwar gleich an zwei Abenden: Am Freitag um 21 Uhr läuft die Komödie „Bad luck banging or loony porn“ (ab 18 J.). Der rumänische Film ist ein Gewinner des Goldenen Bären auf der Berlinale 2021. Worum es geht? Ein privates Sextape von Lehrerin Emi Cilibiu und ihrem Mann, auf dem sie trotz Maske zu erkennen ist und das eigentlich auf einer nur für Mitglieder zugänglichen Pornoseite hochgeladen wurde, landet frei verfügbar im Internet. Von dort ist es nur ein kurzer Weg bis zu den Smartphones ihrer Schüler und zu deren Eltern ... Am Sonnabend läuft zur gleichen Zeit die Dokumentation „Wer wir waren“. Sechs Denker und Wissenschaftler reflektieren darin die Gegenwart und blicken in die Zukunft. Für beide Abende gilt: Einlass ab 20.30 Uhr, Eintritt 5 / ermäßigt 4 Euro.

Mit dem Nachtwächter durch die Altstadt

Jeden Freitag beginnt um 20 Uhr an der Touristinformation am Rathaus eine Führung durchs Stadtzentrum. Wer den Nachtwächter auf seinem zweistündigen Streifzug durch die Gassen der historischen Altstadt begleiten möchte, muss sich vorher anmelden. Bei Anbruch der Dunkelheit und im Schein seiner Laterne weiß er Kurioses, Schauriges und Unterhaltsames aus längst vergangenen Zeiten zu berichten – von der Gründung Greifswalds, dem Grauen Kloster und dem Mord an Heinrich Rubenow. Preis: 12 / erm. 8 Euro. Weitere Altstadtrundgänge beginnen am gleichen Ort am Sonnabend und Sonntag jeweils um 11 und 14 Uhr.

Nachtwächterführungen in Greifswald sind seit Jahren beliebt. Quelle: Marketinggesellschaft

Führung im Landesmuseum

Am Sonntag endet die Kabinettausstellung „Die Akte Sidonia“ im Pommerschen Landesmuseum. 400 Jahre nach der Hinrichtung der pommerschen Adligen wurden ihre Gerichtsakten aus dem Bestand des Landesarchivs Greifswald erstmalig präsentiert. Aus konservatorischen Gründen muss die Schau auf fünf Wochen begrenzt bleiben, deshalb heißt es Sonntag: Abschied nehmen. Zum Ausstellungsende findet am 1. August um 11 Uhr eine Sonntagsführung statt: Einblicke in Sidonias Geschichte gibt Projektleiterin und Kulturwissenschaftlerin Dorota Makrutzki. Die Führung ist kostenlos. Die Kabinettausstellung ist im Preis der Dauerausstellung inbegriffen, kann aber auch gesondert für 2,50 Euro besichtigt werden.

Offene Galerien

Mehrere Kultureinrichtungen und Galerien offerieren Besuchern zahlreiche Ausstellungen. So zeigt das Caspar-David-Friedrich-Zentrum Malerei und Zeichnungen von Núria Quevedo. Die Neue Greifengalerie im Schuhhagen präsentiert Malerei und Grafik zum Thema Landschaft. In der Galerie Schwarz im Westend läuft eine Schau mit aktuellen Arbeiten von Max Neumann. Im Kunstladen des Pommerschen Künstlerbundes, Feldstraße 20, sind Arbeiten von Günter Fritz zu sehen. Zudem können Freunde der Eldenaer Jazz Evenings in Erinnerungen schwelgen: Das St. Spiritus präsentiert Fotos aus der Geschichte des Festivals.

Les Bummms Boys im St. Spiritus

Das Soziokulturelle Zentrum veranstaltet am Sonntag um 19.30 Uhr im Innenhof ein Open-Air-Konzert mit „Les Bummms Boys“. Das Rostocker Quintett bestehend aus Brasskapelle und Indieband verführt mit seiner Mischung aus Rock ’n’ Roll, Pop, Balkan und Ska. Die Boys spielen mit Bums und hinterlassen mit ihrer groovigen Mischung aus geistvollen Wortspielen und treibenden Beats für Kopf und Bauch einfach richtig gute Laune. Tickets: 18 /erm. 15 Euro.

Von Petra Hase