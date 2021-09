Greifswald

Der Technoklub „Rosa“ und das mobile Impfteam des Landkreises Vorpommern-Greifswald bieten am Freitag, 3. September, eine Sonderimpfaktion an. Impfwillige können sich zwischen 12 und 20 Uhr in der Bahnhofstraße 44 gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Zum Einsatz kommen Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson.

Zur Belohnung spendiert der Betreiber des „Rosa“ einmal freien Eintritt zu einer Party.

Klub sorgt für Aufsehen

Murat Demirkaya hat für Aufsehen gesorgt, weil er ab dem 11. Oktober nur noch Geimpfte und Genesene in seinem Klub erlaubt. „Ich möchte als Betreiber aber nicht, dass Ungeimpfte sich infizieren und anschließend einen schweren Verlauf haben“, sagte er gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Damit ist „Rosa“ der bisher einzige Klub in der Stadt, der die 2-G-Regel anwendet.

Impfen ohne Termin in Greifswald

Vom 2. September an bietet der Landkreis zudem für sechs Wochen immer donnerstags vor dem Marktkauf Neuenkirchen von 8 bis 18 Uhr Impfen ohne Termin an; vom 3. September an für drei Wochen immer freitags auf dem Parkplatz vor dem Mittel-Eingang des Elisenparks in Greifswald von 10 bis 18 Uhr.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusätzlich bleibt das Angebot des Impfens ohne Termin in den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk sowie im Schnelltestzelt am Greifswalder Fischmarkt bestehen.

Von OZ