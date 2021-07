Greifswald

Aufgrund der Ausbreitung neuer Varianten des Coronavirus appelliert die Landesregierung verstärkt an Menschen in MV, sich impfen zu lassen. Anlass für den Landkreis, sich zu drehen. Zunächst von Montag an, 12. Juli, bis Sonnabend, 17. Juli, haben Bürger im Schnelltestzentrum am Greifswalder Fischmarkt die Möglichkeit, sich wahlweise mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer oder dem des Herstellers Johnson@Johnson impfen zu lassen. Dafür benötigen sie keinen Termin.

Sie können einfach im Zelt zu den Öffnungszeiten des Testzentrums vorbeischauen, das dort weiterhin seine Arbeit aufrechterhält: montags bis donnerstags von 15 bis 19 Uhr sowie freitags und sonntags von 10 bis 15 Uhr. Wer möchte, kann aber auch das neue Tool der Unimedizin zur digitalen Terminvergabe nutzen. Dieses stehe in Kürze unter www.smartimer.de zur Verfügung, informiert Kreissprecher Achim Froitzheim.

Impfen ohne Termin auch in der Brandteichstraße

„Gemeinsam mit der Stadt Greifswald und der Universitätsmedizin haben wir ein weiteres Impfangebot geschaffen, das den Bürgerinnen und Bürgern buchstäblich entgegenkommt. Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen unsere Angebote in Greifswald, Pasewalk, Heringsdorf sowie in Zinnowitz nutzen und sich impfen lassen“, sagt Landrat Michael Sack (CDU). Auch Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) freut sich: „Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Universitätsmedizin konnte dies in kürzester Zeit direkt im Stadtzentrum neben dem Rathaus ermöglicht werden“, sagt er. Ebenfalls mit Beginn der kommenden Woche ist im Impfzentrum Greifswald in der Brandteichstraße Impfen ohne Termin ganztägig während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr möglich.

Zwei Testzentren schließen

Derweil hatte die Unimedizin angekündigt, aufgrund der sinkenden Resonanz und einer Kürzung der Bundesmittel zwei Testzentren zu schließen: Das Testzentrum im Haus der Kultur in der Brandteichstraße öffnet letztmalig am 14. Juli. Das Testzentrum „drive through“ auf dem großen Parkplatz vor dem Einkaufszentrum in Neuenkirchen schließt Ende Juli. Bis dahin ist es montags bis samstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Kostenlose Antigen-Schnelltests bietet die Unimedizin in der Innenstadt nicht nur im Zelt auf dem Fischmarkt, sondern auch weiterhin in der Alten Mensa am Schießwall an. Ab 15. Juli ist dort montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr, freitags und sonnabends von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Wer sich testen lassen möchte, kann sich entweder online anmelden oder spontan vorbeikommen.

Von ph