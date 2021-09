Greifswald: Theater Vorpommern startet furios in die neue Spielzeit

Greifswald

Wann hat es jemals einen solch fulminanten Spielzeitauftakt am Theater Vorpommern gegeben? An die 1000 Besucher kamen Sonnabendnachmittag bei strahlendem Sonnenschein auf den Greifswalder Markt und bejubelten ihr Ensemble. Die Eröffnungsshow, die am Abend noch einmal vor etwas weniger Leuten wiederholt wurde, avancierte zum Spätsommerhit und machte großen Appetit auf das, was in den nächsten Wochen im Großen Haus, im Rubenowsaal sowie im Foyer zu sehen und zu hören sein wird. Und das ist eine ganze Menge. 19 Premieren wird es im Schauspiel, Musiktheater und Ballett geben. Dazu kommen neun Philharmonische Konzerte, viele Extras und Sonderveranstaltungen.

Rittig und Koschel sind zurück

Den Auftakt bestreitet in Greifswald das Schauspie: Am 24. September feiert mit „Jeder stirbt für sich allein“ einer der bekanntesten Fallada-Romane als Stück seine Premiere. Musikalisch geht es einen Tag später mit der kleinen und intimen Kammeroper „Sprich mit mir“ weiter. Und wieder einen Tag darauf folgt der Shakespeare-Klassiker „Othello“ als Ballett. Davon bekamen die Zuschauer auf dem Markt eine Kostprobe, die mit sehr viel Beifall bedacht wurde. Den heimste auch das neuformierte Schauspielensemble ein, das sein Gesamtprogramm pfiffig, spritzig und garniert mit Fechteinlagen vortrug. Dabei konnten eingefleischte Theaterfans in neue Gesichter schauen, aber ebenso altbekannte wiedersehen. Etwa das von Hannes Rittig, der vor gut zehn Jahren das Theater verlassen musste und nun, ebenso wie die neue Schauspieldirektorin Uta Koschel, zurückgekehrt ist.

Das Theater Vorpommern feierte Spielzeiteröffnung – sehr zur Freude der Greifswalder. Quelle: Reinhard Amler

100. Aufführung des „Nussknackers“

Freuen darf man sich ebenso aufs Philharmonische Orchester, das neben Gershwins „Rhapsodie in blue“ im Oktober beispielsweise Händels „Messias“ zu Ostern 2022 aufführen wird.

Das Ballett feiert am 5. Dezember die 100. Aufführung des „Nussknackers“, mittlerweile in der achten Besetzung. Als kleiner Einstieg wurde daraus der Blumenwalzer serviert. Das Publikum war begeistert. Auch vom Opernchor, der mit einem Song aus „La Traviata“ für Verdi warb. Freudige Emotionen löste die Ankündigung eines neuen Mitsingeabends unter dem Motto „Chorpommern“ aus. Dorthin darf jeder kommen, der gern mit anderen singt, sagte Sebastian Undisz, der Leiter der Schauspielmusik.

Wohin man Sonnabend auch sah, überall wurde gelacht, frohlockt, im Takt mitgewippt. Die Freude, wieder Kultur im großen Stil auf dem Markt genießen zu können, war allen förmlich ins Gesicht geschrieben. „Ich bin überwältigt vom Interesse“, sagte ein hochzufriedener Theaterintendant Ralf Dörnen. Er gab allerdings zu, wegen der nicht eindeutigen Wetterprognosen zwei schlaflose Nächte gehabt zu haben. Auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder zeigte sich gut gelaunt. Er rief die Greifswalder noch einmal auf, sich impfen zu lassen. Auch das war Sonnabend gleich um die Ecke möglich.

Von Reinhard Amler