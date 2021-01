Greifswald

Eine Redewendung besagt: „Nicht immer ist gut gemeint auch gut gemacht.“ Die Tierschutzpartei möchte daher nun auch in Greifswald eine Änderung der „Satzung zum Schutz und zur Nutzung der öffentlichen Grünanlagen der Hansestadt Greifswald“ in einer der nächsten Sitzungen als Beschlussvorlage auf den Tisch bringen. Verankert werden soll hier ein Fütterungsverbot von frei lebenden Tieren. Hierzu zählen auch die beliebten Brotkrumen für Enten oder Möwen beim Spaziergang um den Teich oder am Hafen.

Dass solch ein Verbot nicht nur auf Verständnis stoßen wird, haben die Mitglieder der Tierschutzpartei bereits in einer ersten Ideenrunde bemerkt. „Es gibt dann auch Fraktionen, die den Omas mit ihren Enkeln nicht den Spaß nehmen wollen“, meint Bürgerschaftsmitglied Robert Gabel. Er hofft jedoch auf ein Einsehen seitens der Verwaltung. „Im März, spätestens April, werden wir diese Satzungsänderung dann hoffentlich auf den Weg bringen.“

Zu salzig, alt oder vergammelt

In einer Presseerklärung zu ihrem Vorstoß machen die Mitglieder darauf aufmerksam, dass aus falsch verstandener Tierliebe eigentlich fast immer völlig ungeeignetes „Futter“ verteilt wird. Zwar stürzen sich die Wasservögel mit Freude auf die umherfliegenden Brotreste, doch ist beispielsweise der Salzbedarf einer Ente nach wenigen Krumen bereits gedeckt. Da die Gier jedoch keine Grenzen kennt nehmen die Tiere so viel auf, dass schwere gesundheitliche Folgen auftreten können.

Dazu kommt auch die veraltete Auffassung, dass sich auch oder insbesondere altes Brot, oder sogar schimmlige Reste verfüttern lassen. Dabei steckt gar keine böse Absicht hinter der Gabe an die gefiederten Freunde in den Wintermonaten. Doch wird eben auch ohne dieses Wissen den Tieren erheblich geschadet. Auch um die Leute aufzuklären, hält man ein generelles Fütterungsverbot für unumgänglich. Lediglich Experten sollten nach Meinung der Tierschutzpartei befugt sein, in Kälterperioden geeignetes Futter gezielt zu verabreichen.

Entgegen weit verbreiteter Auffassung müssen Möwen, Enten und Co. auch im Winter nicht gefüttert werden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Futterreste verschlechtern Wasserqualität

Das Füttern hat jedoch nicht nur eine direkte Auswirkung auf die Gesundheit der Tiere. Da oft viele Reste übrig bleiben, die in den Gewässern verbleiben, vermehren sich dort die Mikroorganismen und verschlechtern die Wasserqualität. Dadurch finden wiederum die Wasservögel weniger natürliche Futterquellen. „Daher ist das Füttern gerade in Gewässerbereichen besonders gefährlich“, sagt Robert Gabel. Die Idee, stattdessen Fütterungsautomaten mit artgerechtem Futter aufzustellen, ist jedoch auch keine Alternative. Damit würde ebenfalls ein Überangebot an Nahrung bereitgestellt, was zu den bereits erklärten Konsequenzen führt.

Gewarnt wird in diesem Zusammenhang auch nochmal vor der Fütterung anderer Wildtiere, wie Wildschweinen. Werden sie dadurch in die Nähe von Wohnsiedlungen gelockt, ist dies ein Grund, die Tiere zum Abschuss freizugeben. Die Tierschutzpartei möchte damit bewirken, dass ein Füttern in freier Wildbahn lebender Tiere lediglich durch Fachleute erfolgen sollte.

Bußgelder nach Stralsund-Vorbild?

Diese Krähe hat sich ihr Futter selbst gesucht. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

In der Hansestadt Stralsund gilt seit Jahresbeginn ein Fütterungsverbot, dessen Nichtachtung Strafen von bis zu 5000 Euro haben kann. Begründet wurde dies damit, dass das Füttern der Tiere durch Einheimische und Gäste die Möwen an menschliche Nahrung gewöhnt, aber auch immer aggressiver gemacht hätte. Am Stadthafen, an der Sundpromenade, am Strandbad und an den Teichen informieren jetzt Infotafeln über die Folgen dieser Ernährung für Tier und Umwelt.

Lange Zeit erschien das Thema eines Fütterungsverbotes in Greifswald jedoch nicht auf der Tagesordnung. „Bei bisherigen Diskussionen ging es hauptsächlich darum, dass sich die Vögel an Abfallbehältern zu schaffen machen, die nun möglichst geschlossen sind“, erklärt Pressesprecherin Andrea Reimann.

Von Wenke Büssow-Krämer