Klettern, toben, wippen, hangeln ... glücklich sein. Der neue Spielplatz im Hof zwischen Gustebiner Wende und Heinrich-Hertz-Straße lässt Kinderherzen höher schlagen. „Er ist einfach toll“, schwärmt Ben Schliemann-Osyguß.

Seit drei Stunden, kaum dass der Platz am Donnerstag offiziell freigegeben wurde, spiele er bereits mit Freunden auf dem Kleinsportfeld Fußball, verrät der Zehnjährige. Jeremy-Luca Werner kann sich dem Lob, wie alle Umstehenden, nur anschließen: „Alles hier ist super, nur die Linien auf dem Feld fehlen noch“, merkt der Zwölfjährige an.

Zur Galerie Diesen Spielplatz hat sich die WVG etwas kosten lassen – ganz ohne Fördermittel. Das Unternehmen investierte eine Dreiviertelmillion in die Gestaltung des Innenhofs. Eine Anlage für alle Generationen.

Zurecht, wie Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), einräumt. Das Unternehmen hat 750 000 Euro in die neue Gestaltung des rund 3000 Quadratmeter großen Areals in Schönwalde I investiert. Und damit 50 000 Euro mehr als zu Beginn der Bauarbeiten im Herbst 2020 geplant. „Der Mehrbedarf ist den steigenden Materialkosten geschuldet und dem Umstand, dass wir den Belag auf dem Kleinsportfeld ein zweites Mal erneuern mussten“, sagt Adomeit. Beim ersten Mal sei die Qualität mangelhaft gewesen. Daher kam es zu Verzögerungen beim Bau und dem Auftragen der erforderlichen Linien für die Ballsportarten. Selbstverständlich sollen diese noch kommen. Vorerst macht der Fußball aber auch ohne Spaß.

Rund 30 Funktionsgeräte

Während die Jungs am Donnerstag schon mächtig ins Schwitzen gerieten, testeten einige Mädchen aus dem Viertel die vielen Geräte auf dem parkähnlichen Gelände. Ein spezieller Teppichflies mit Falldämpfung sorgt dafür, dass Verletzungen vermieden werden. Rund 30 verschiedene Trainingseinheiten stehen zur Auswahl. Und zwar nicht nur für Kinder! Denn der Multifunktionsspielplatz ist einer für alle Generationen. Die Fitnessgeräte sind für Menschen jeden Alters, unabhängig von individuellen Ambitionen und körperlichem Leistungsstand, konzipiert. Sie bieten gezielte Übungen zum Training von Koordination, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. „Die Zeiten, in denen Oma und Opa am Spielplatzrand auf ihre Enkel warten mussten, sind vorbei“, freut sich Greifswalds Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU) für die Menschen im Quartier.

WVG investierte 15 Millionen Euro im Quartier

„Ein Quartier mit Herz“, wie Adomeit gern betont. Seit Jahren nimmt die WVG dieses Viertel in ihren Blick, habe seit 2015 rund 15 Millionen Euro investiert. Dabei seien in der Gaußstraße 59 neue Wohnungen entstanden sowie 153 weitere in der Hertzstraße und Lomonossowallee saniert worden. Noch in diesem Jahr gehe es mit der 6,2 Millionen Euro teuren Sanierung der Hertzstraße 5/6 weiter. Auch für die letzten Mieter, die noch im Haus wohnen, sei jetzt eine Alternative gefunden worden.

Die Gestaltung des großen Innenhofs mit Angeboten für Jung und Alt sei richtig und wichtig, so von Busse. Denn der Anteil der Senioren sei im Stadtteil etwa ähnlich hoch wie der von Kindern und Jugendlichen. Deshalb hofft Quartiersmanagerin Ruth Bördlein, „dass nicht nur Kinder diesen Spielplatz entdecken, sondern ihn auch Erwachsene in Anspruch nehmen“. Ibrahim Al Najjar (SPD) wird als Vorsitzender der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt dafür schon die Werbetrommel rühren. „Die Anlage ist wirklich toll“, lobt auch er, „allerdings fehlen hier Schilder, die auf ein Rauchverbot aufmerksam machen und ebenso den Konsum von Alkohol und Drogen untersagen.“

Derweil plant die Stadt, auch das Viertel Schönwalde II in den kommenden Jahren weiter aufzuwerten. Das vom Land geförderte Projekt „Zukunft des Wohnens“ mache es möglich, so die Baudezernentin. Auch an die Kinder sei gedacht: „Noch im Juli wird es den Spatenstich für den Spielplatz am Puschkinring geben“, kündigt Jeannette von Busse an.

