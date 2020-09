Greifswald: Touristen sollen mit dem Bus ins Zentrum fahren

Greifswald

Die Greifswalder Stadtverwaltung soll innerhalb von vier Monaten ein Konzept zum dezentralen Parken entwickeln. Das hat die Bürgerschaft mit den Stimmen der Grünen, Linke/Tierschutzpartei und SPD beschlossen. Konkret geht es darum, die Erweiterung von Parkflächen am Bahnhof und am Museumshafen an der Ladebower Chaussee zu prüfen.

Erarbeitet wurde die Vorlage von den Grünen. Wünschenswert seien aus Sicht der einbringenden Fraktion zudem Park-and-Ride-Plätze an den Einfahrtsstraßen nach Greifswald mit einer eng getakteten Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr.

Heißt: Touristen sollen ihre Autos am Stadtrand stehen lassen und von dort mit dem Bus weiterfahren in die Innenstadt. Dabei sollen auch Lademöglichkeiten für E-Autos, E-Bikes und E-Motorräder sowie sichere Park- und Unterstellmöglichkeiten für Lastenräder, E-Bikes und Fahrräder eingeplant werden.

Von kat