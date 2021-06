Greifswald

Um die diesjährigen Abschlussklassen wurde besonders gebangt. Als „Corona-Jahrgang“ wurden sie teilweise abgeschrieben. Doch Greifswalds Abiturienten haben gezeigt, dass man besonders in der Krise über sich hinauswachsen kann. An den Greifswalder Gymnasien bekamen nun insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler ihr Abiturzeugnis mit der Note 1,0 ausgehändigt – so viele wie noch nie zuvor.

„Von wegen Corona-Abitur“, meint Schulleiter Dr. Bernd Albrecht. „Man muss den Schülern Respekt zollen, ihnen wurde nichts geschenkt. Sie haben sehr bewusst gelernt und die Fähigkeit entwickelt, sich den Stoff mit Hilfe der Lehrer anzueignen.“ Am Jahngymnasium konnte er gleich vier Absolventen mit der Note 1,0 verabschieden. Seine 105 Abiturienten erbrachten insgesamt einen Abiturdurchschnitt der Note 2,1. Auch am Ostseegymnasium hat ein Schüler mit 1,0 abgeschlossen.

Weniger Freizeitmöglichkeiten – mehr Zeit zum Lernen

Warum ausgerechnet der Jahrgang, der seit anderthalb Jahren unter erschwerten Bedingungen unterrichtet wurde und lernen musste, solche Leistungen aufstellt, kann auch er nur mutmaßen. „Vielleicht wurde ja doch durch die Tatsache, dass so viele Freizeitaktivitäten ausfallen mussten, mehr Zeit zum Lernen genutzt“, meint Schulleiter Bernd Albrecht.

Dieser Vermutung kann Simon Sorg zustimmen. Der 18-Jährige gehört zu den acht Abiturienten, die das Humboldtgymnasium mit einer 1,0 verlassen konnten. „Tatsächlich fielen viele Freizeitaktivitäten weg, die mich sonst gerade auch an den Wochenenden beschäftigt hätten – Fußballplatz und Kirchenaktivitäten sind ausgefallen. Da ist dann wirklich mehr Zeit in die schulischen Vorbereitungen geflossen“, sagt Simon Sorg. Nachdem die Vornoten die Traumnote in den Bereich des Greifbaren rückten, hat er gezielt auf die 1,0 hingearbeitet.

Bestnoten auch für digitale Prüfungsvorbereitungen

Schulleiter Ulf Burmeister freut sich über die hervorragenden Resultate seiner Schüler. „Dass dies ein guter Jahrgang ist, war klar. Alle 83 Prüflinge haben bestanden, das hat mich besonders gefreut. Offensichtlich haben wir sehr gut vorbereitete Schüler, die die letzten zwei Jahre außerordentlich gut bewältigt haben“, meint der Schulleiter des Humboldtgymnasiums.

Auch wenn den Abschlussjahrgängen der Weg in die Schule auch im Lockdown größtenteils offen stand, mussten sie sich alternativen Lernmethoden stellen. „Es war für uns ein erheblicher Vorteil, dass unsere Schule bereits mit der Lernplattform Moodle gearbeitet hat. Durch den Server der Uni waren wir abgesichert, dafür sind wir sehr dankbar“, so Ulf Burmeister. „Das Format scheint den Schülern nicht geschadet zu haben. Wir sind jedenfalls sehr stolz, denn leicht haben sie es nicht gehabt. Vieles ist für die Schüler weggefallen.“

Mathe-Asse packen Problemprüfung

Doch nicht nur die Pandemie sorgte für erschwerte Abiturbedingungen. Die Prüfungen im Fach Mathematik machten Schlagzeilen, da sie erstmals nach neuen Vorgaben erfolgten. Für den neuen Aufgabentypus in größerem Umfang sei die Zeit außerdem viel zu knapp bemessen gewesen. Auf den Ausgleich durch die zwei Punkte, die das Bildungsministerium gewährt, waren Greifswald Spitzenabiturienten jedoch nicht angewiesen.

„Mathematik war tatsächlich zeitlich schlecht getaktet. Für Kontrollen blieb zumindest keine Zeit“, bestätigt Josephine Gewand. Am Humboldtgymnasium gelang dennoch neun Schülern eine Eins. „Unsere Lehrerin hat uns seit Februar intensiv auf die Prüfung vorbereitet. Hätten wir sie nicht gehabt, wäre es vielleicht anders ausgefallen“, sagt die 18-jährige Greifswalderin. Überhaupt loben die Schüler das Engagement ihrer Lehrer, die sich schnell auf die Bedingungen eingestellt und ihre Schützlinge unterstützt haben. „Wir haben viele gute Lehrer, die enorm viel Zeit in die Prüfungsvorbereitungen investiert haben“, sagt Anna Kugelmann.

„Was jedoch nicht so funktioniert hat, ist die Informationspolitik des Bildungsministeriums. Da hing man hinterher. Auch auf Informationen zu den Konkretisierungen der Prüfungsaufgaben mussten die Lehrer und wir lange warten“, kritisiert Frithjof Mesing.

17-jährige Stralsunderin absolviert das Abi in Greifswald mit 1,0

Unter den erfolgreichen Absolventen ist auch eine Stralsunderin. Mit erst 17 Jahren ist Milene Johns die jüngste Abiturientin, die mit den Spitzennoten abschloss. Nachdem sie in der Grundschule in Stralsund eine Klasse übersprang, nahm sie seit der fünften Klasse die tägliche Busfahrt von einer Hansestadt in die andere in Kauf, um hier das Humboldtgymnasium zu besuchen. Dass sie die Jüngste in ihrer Klasse war, fiel hier jedoch kaum auf. „Nur wenn alle anderen Formulare mittlerweile selbst unterschreiben durften und ich noch die Unterschrift der Eltern brauchte“, meint die Stralsunderin.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Vorbereitungsphase hat sie alle Möglichkeiten genutzt, die den Schülern zur Verfügung standen. „Auch wenn es uns freigestellt war, bin ich möglichst oft in die Schule. Hat man zu Hause Themen bearbeitet, hat man oft länger gesessen, da man mehr bearbeitet hat, als in einem Unterrichtsblock angefallen wäre“, so die 17-Jährige. Und auch die Angst, dass erneut ein ganzer Kurs in Quarantäne muss, hat die Schüler in den letzten Monaten begleitet.

Mathematik, Geschichte und Medizin

Nach den bereits entfallenen Studienfahrten und dem Verzicht auf einen Abiball, bekamen die Absolventen ihre Zeugnisse am Freitag in der Stadthalle etappenweise, so dass zumindest die Eltern bei der Feierstunde anwesend sein konnten. Nun geht der Blick der jungen Leute jedoch in Richtung Zukunft. Milene möchte in Greifswald Biomathematik studieren und auch Josephine hat sich die Heimatstadt als Wunschort für ein Medizinstudium erkoren, während Anna möglichst in einer Großstadt ein Mathematikstudium favorisiert. Frithjof hat sich derweil für ein Auslandsjahr entschieden. Er arbeitet dann in einer belgischen KZ-Gedenkstätte, bevor er sich für ein Geschichtsstudium einschreibt. Simon möchte sich in die Informatik vertiefen.

Von Wenke Büssow-Krämer