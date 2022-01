Neue Route - Trotz Demo-Verbots in Rostock: Protest gegen Corona-Politik am Montag in Greifswald geplant

Während in Rostock die Corona-Demonstrationen vorerst verboten sind, geht es in Greifswald nach jetzigem Stand weiter. Die Anmelder haben dieses Mal Landrat Michael Sack (CDU) eingeladen und wollen auf einer neuen Route durch die Hansestadt laufen.