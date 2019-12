Greifswald: Über 12 800 Euro auf dem Spendenkonto

Greifswald

Der Spendentopf für das Zeitreisemobil füllt sich weiter. Bereits jetzt können wir mehr als 12 800 Euro für das Zeitreisemobil verbuchen. Jede Summe, ob drei oder 1000 Euro, hilft dem ehrenamtlichen DRK-Projekt, weitere Wünsche zu erfüllen.

Weihnachtsliedversteigerung: Herzlichen Dank an Alle, die in der Stadthalle mitsteigerten, sowie an die Menschen, die ihre Spende überwiesen: Sybille Müller (50), Ina und Felix Eiffler (200), Martin und Anne Dokter (30), Hans-Peter und Maike Ritzer (20), Jana und Andreas Scheuermann (5), Klaus Kupler (60), Laura Hoolt (5), Konstantin Vogel (3) , Claudia Heidg (8), Irmgard Hartwig (40), Margit Gretzler (50) , Phillip Michael Schmid (4), Dieter und Petra Bleu (30).

In den vergangenen Tagen spendeten unter anderem: Sieglinde Kühn (30), Erika Retka (15), Hildegard und Lothar Claaßen (30), Anita Weiß (20), Simone und Hartmut Below (20), Josefine Plocke (50), Margrit Baudis (100), Arno Stutz (10), Ingrid Müller (20), Siegried und Hans-Jürgen Kühntopf (60), Annemarie Düvier (10), Anke und Volker Behm (20), Christa und Dieter Müller (20), Dr. Klaus-Jürgen Lebus (25), Heidrun und Burkhardt Köhler (50),Renate und Hans-Peter Blumenstein (30), Sylvia und Klaus-Dieter Meyer (50), Ute Turski (50), Regine Klein (25).

Das Zeitreisemobil benötigt auch Ihre Spende: Spendenkonto bei der Sparkasse Vorpommern, Empfänger: Zeitreisemobil, IBAN: DE 35 1505 0500 0112 2475 55, Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion

Von MR