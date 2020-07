Greifswald

An der Hafenstraße soll auf einer Fläche von etwa sechs Hektar ein neues Wohngebiet für bis zu 1200 Bürger entstehen. So sieht es der Vertrag vor, den die Stadt mit der Berliner Projektentwicklungsgesellschaft UTB geschlossen hat. Diese hat das Gelände des Bebauungsplan 55 von der Stadt erworben. Der Verlauf der geplanten Erschließungsstraße von An den Wurthen in Richtung Marienstraße ist abgesteckt.

124 Wohnungen mit Mieten unter 7,50 Euro je Quadratmeter

Es ist ein ehrgeiziges Vorhaben mit innovativem Verkehrskonzept zur weitgehenden Vermeidung von Autoverkehr. Trotz bester Lage am Ryck sollen hier nicht nur Gutbetuchte leben. Die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), die Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG) und die Genossenschaft Begeno (Besser genossenschaftlich wohnen) wollen insgesamt 124 Wohnungen der rund 700 Wohnungen im B-Plan-Gebiet mit Kaltmieten bis 7,50 Euro je Quadratmeter in der zweiten und dritten Reihe errichten. Um das zu schaffen, werden auch Fördermittel verwendet. Die WVG baut allein 100 dieser Wohnungen.

Bauherren der ersten Reihe subventionieren soziale Mischung

Die Wohnungen für maximal 7,50 Euro Miete ermöglichen auch die Bauherren in den Baufeldern an der Hafenstraße. Sie wohnen später direkt am Ryck an der für den Autoverkehr gesperrten Flaniermeile. Dafür wird ein Aufschlag bei den Bodenpreisen verlangt, der auch den Bauherren der zweiten und dritten Reihe hilft.

Dachgeschossbewohner zahlen am meisten

In der zweiten Reihe an der Flaniermeile will nun die „Baugemeinschaft wir am Ryck“ auf dem Baufeld neben dem Schwedenkontor aktiv werden. Geplant sind im ersten Schritt 21 Eigentumswohnungen mit Preisen von je nach Lage 3400 bis 4100 Euro je Quadratmeter. Wer im Dachgeschoss wohnen will, zahlt am meisten. Was die Wohnungen letzten Endes genau kosten, entscheidet sich nach der Fertigstellung.

Architekten haben drei vergleichbare Projekte in Rostock verwirklicht

„Der Kontakt zu UTB-Geschäftsführer Klaus Boemer kam über den Projektsteuerer Winfried Härtel zustande, mit dem wir bereits in Berlin zusammengearbeitet haben“, berichtet Planer Martin Paetzold von Cubus Architekten in Rostock. Sein Unternehmen hat bereits neun solcher Projekte verwirklicht. Dazu gehören drei in Rostock, zuletzt das der „Altstadtkieker“ im Petriviertel, ebenfalls mit Wasserblick. Und wie in Rostock soll in Greifswald ein Gemeinschaftsraum für 21 Wohnungsnutzer entstehen. „Auch den müssen natürlich alle künftigen Eigentümer mit bezahlen“, nennt Paetzold einen weiteren Grund für die für Greifswalder Verhältnisse sehr hohen Quadratmeterpreise.

Bauherrengemeinschaft spart Kosten

Jetzt werden zunächst interessierte Bürger gesucht, die als Bauherren eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) bilden und gemeinsam die 21 Eigentumswohnungen bauen wollen. „Die künftigen Nachbarn lernen sich schon vor dem Bau kennen“, wirbt Paetzold für das Projekt. „Kein Bauträger muss bezahlt werden und auch kein Makler. Wir als Architekten sind Partner und müssen keine Gewinne für einen Investor erwirtschaften.“ Als Kreditgeber des Projekts fungiert die Sparkasse Vorpommern.

Kleine Gärten oder Loggien inklusive

Nach Fertigstellung übernimmt wie bei allen Eigentumswohnungen eine Eigentümergemeinschaft die Verantwortung. Errichtet werden verklinkerte Fünfgeschosser mit Flachdächern. „Alle Wohnungen haben kleine Gärten, im Süden Richtung alter Friedhof, oder Loggien. Die Ausstattung ist hochwertig“, kündigt Paetzold an. Auch für ausreichend Fahrradstellplätze sei gesorgt.

Größte Wohnungen haben 115 Quadratmeter

„Die Maisonettewohnungen im Erdgeschoss haben eigene Haustüren und wirken wie Reihenhäuser. Wir möchten mit großen und kleinen Wohnungen eine Durchmischung der Generationen erreichen“, schildert Paetzold weiter. Die kleinste Wohnung wird knapp 60, die größte 115 Quadratmeter Nutzfläche haben.

Ab 80 Prozent Verkauf wird gebaut

Noch ist die GbR kein Eigentümer des knapp 5000 Quadratmeter großen Grundstücks. „Wenn wir zehn Interessenten haben, dann kaufen wir“, erläutert Paetzold. „Sind 80 Prozent vergeben, beginnen wir zu bauen.“ Das soll im Herbst/Winter 2021 sein. Paetzold geht davon aus, dass bis zur Fertigstellung nach zwei Jahren alle Wohnungen verkauft sind. Die Schätzung geht von einer Gesamtinvestition von etwa sieben Millionen Euro aus.

Die GbR nutzt für die ersten 21 Wohnungen nur etwa ein Viertel des Baufeldes. „Die etwa 80 Wohnungen im gesamten Baufeld wären für eine Bauherrengemeischaft zu viel“, schätzt Paetzold ein. Sollte es zufriedenstellend laufen, will Cubus Archtitekten ein weiteres Viertel in diesem Baufeld entwickeln.

Wer sich für das Projekt interessiert, sollte sich für die Informationsveranstaltung am 24. Juli um 18 Uhr im alten E-Werk in der Marienstraße anmelden (info@cubus-architekten.de).

Von Eckhard Oberdörfer