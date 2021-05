Greifswald

Ulrike Berger gehört im Dezember 2010 zu jenen Aktivisten, die sich bei eisigen Minusgraden auf die Gleise zwischen Vierow und Brünzow setzen, um den Castortransport mit 2500 Brennstäben aus Frankreich nach Lubmin zu stoppen. Sie kämpft gegen Atommüll in Lubmin, gegen Atomkraft im Allgemeinen und auch gegen das vor Jahren geplante Steinkohlekraftwerk. Sie ist bei jeder Demo für ein weltoffenes Greifswald, gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung jeglicher Art dabei. Doch nun verlässt die 41-Jährige die Stadt, für die sie so viele Jahre gekämpft hat, und damit auch die Greifswalder Bürgerschaft, der sie etwas mehr als elf Jahre angehört hat.

Ulrike Berger blockiert im Dezember 2010 die Bahnschiene zwischen Brünzow und Vierow, um den Castortransport nach Lubmin zu verhindern. Im Gegensatz zu den meisten anderen der 200 Teilnehmer der Sitzblockade ließ sich die Politikerin nicht von der Polizei wegtragen, sondern räumte die Schiene schließlich freiwillig. Quelle: Peter Binder

Weiter Mitglied im Aufsichtsrat des Theaters

Das Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen zieht in den Lassaner Winkel, erfüllt sich damit den Wunsch vom Leben im Grünen. „Es ist mein Traum, auf dem Land zu leben. Ich freue mich darauf und brauche auch die Weite. Aber ich mag auch Kultur und das Stadtleben in Greifswald“, sagt Ulrike Berger. Ihren Job an der Universität Greifswald im Lektorat Deutsch als Fremdsprache wird sie weiter ausüben. Auch Mitglied im Aufsichtsrat des Theaters Vorpommern und Mitglied im Kreistag bleibt Ulrike Berger. Ihr Mandat in der Bürgerschaftsfraktion hat sie jedoch vor zwei Wochen niedergelegt.

Unfreiwilliger Abschied aus der Berufspolitik

Es ist ein politischer Rückzug auf Raten. Bis 2016 war Ulrike Berger Landtagsmitglied. Als es die Grünen bei der Wahl im Mai nicht wieder in den Landtag schafften, war die Karriere als Berufspolitikerin fürs Erste vorbei. Berger scheiterte im Oktober 2016 mit ihrer Kandidatur für den Landesvorsitz, übernahm den Posten dann von 2018 bis 2020. Doch nun, kurz vor einem möglichen Wiedereinzug der Grünen in den Schweriner Landtag bei den Wahlen im September, ging Berger bei der Aufstellung der Landesliste leer aus. Nach diesem etwas unfreiwilligen Abschied aus der hauptberuflichen Politik sagt sie nun auch auf der Ebene des Ehrenamtes ein Stück weit „Adios“.

„Ich mache schon seit über 20 Jahren Politik. Bis auf die fünf Jahre im Landtag war das vor allem ein Ehrenamt, das hat man immer dabei, egal ob man ins Theater geht oder spazieren. Man trifft immer Menschen, die einem erzählen, was sie bewegt. Man hat nie so richtig frei, wenn man es denn richtig machen will“, blickt Ulrike Berger zurück. Es sei eine sehr „lehrreiche und intensive Zeit“ gewesen.

Rhetorisch gehaltvoll, verbissen, pedantisch

Ulrike Berger nimmt kein Blatt vor den Mund. Wenn ihr etwas wichtig ist, spricht sie es an, tritt stets selbstbewusst, gut vorbereitet und rhetorisch gehaltvoll ans Mikro – im Bürgerschaftssaal, im Landtag oder auch bei der Demo für mehr Sichtbarkeit queerer Personen in Vorpommern. Ihre politischen Gegner nennen sie ein Stück weit „verbissen“ und „pedantisch“. Berger selbst sieht das eher als Kompliment.

Sie erinnert sich noch gut an die Diskussionen um die Eigenständigkeit des Theaters, den langen Kampf gegen die Fusion und gegen die Kürzung der Finanzen. Das ist nur eines der vielen Themen, zu denen sie mehrfach eine flammende Rede gehalten hat. „Ich war immer sehr stolz darauf, dass sich die Greifswalder Bürgerschaft in jeder Situation zu ihrem Theater bekannt hat. In Stralsund sah das damals anders aus“, sagt Ulrike Berger.

Rauer Ton in der Bürgerschaft nach politischem Wechsel

2010 waren die Grünen noch eine vergleichsweise kleine Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft. Der damalige Fraktionsvorsitzende Stefan Fassbinder ist heute Oberbürgermeister der Stadt. Die politische Arbeit und das zwischenmenschliche Miteinander habe sich innerhalb der Bürgerschaft stark verändert, nachdem Fassbinder Rathauschef geworden war. „Die CDU hat sich sehr schwer damit getan, die Verwaltungsspitze abzugeben. Wir konnten früher durchaus Anträgen der Verwaltung zustimmen. Der CDU fällt es deutlich schwerer, auch mal ein gutes Haar an der Verwaltung zu lassen“, sagt Berger. „Die Zustimmung zu grünen Ideen fällt der CDU sehr schwer.“

Auch der Umgang habe sehr darunter gelitten. „Der Ton war sehr rau geworden. Das ist schade. Es geht ja auch darum, wie man mit Niederlagen umgehen kann“, sagt Berger. Und weiter: „Fairer Streit hingegen ist gut, weil er den Blickwinkel erweitern kann.“

Als absoluten Tiefpunkt sieht sie dabei die Zeit der Arndt-Diskussion an, als ausgehend von der Universität Greifswald in der gesamten Stadt über die Ablegung des damaligen Namenspatrons der Uni, Ernst Moritz Arndt, debattiert wurde. Axel Hochschild, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, hatte während dieser hochgradig emotionalen Zeit in seiner Pranger-Rede auf dem Marktplatz die Namen all jener Bürgerschaftsmitglieder verlesen und ausbuhen lassen, die sich gegen den Antrag der CDU ausgesprochen hatten.

Viele politische Ziele erreicht

„Es war in den vielen Jahren auch immer Aufregung dabei, ob wir unsere Anträge durchbringen. Wir mussten immer kämpfen, um das, was wir erreichen wollten, und auch gut argumentieren“, so Ulrike Berger. Was die grüne Fraktion in den vergangenen zehn Jahren geschafft habe, das mache sie sehr stolz. Denn Klimaschutz, nachhaltige Landwirtschaft, die Sanierung zahlreicher Schulen, der Neubau der vielleicht ersten reformpädagogischen staatlichen Schule in Greifswald am Ellernholzteich und der Naturwanderweg rund um die Dänische Wiek – das sind nur einige der Punkte, die ihr persönlich besonders wichtig waren. So ganz den Rücken kehren wird sie der Hansestadt nicht. Sie behält hier eine kleine Wohnung und wird auch künftig für Themen, die ihr am Herzen liegen, in Greifswald auf die Straße gehen und ihre Meinung sagen.

Von Katharina Degrassi