Greifswald: Umbau der Kreuzung Makarenkostraße gestartet

Greifswald

Vor dem Humboldt-Gymnasium haben die Arbeiten für den Umbau der Kreuzung Makarenkostraße/Ernst-Thälmann-Ring begonnen. Bis Ende 2020 soll der Kreuzungsbereich für etwa zwei Millionen Euro komplett neu gestaltet werden: mit Radschutzstreifen, begrünten Mittelinseln, Bänken und LED-Leuchten. Das Stralsunder Tiefbauunternehmen TVS GmbH erneuert seit Ende November Trink- und Abwasserleitungen sowie die Regenwasseranschlüsse für das Humboldt-Gymnasium. Betroffen von den Arbeiten ist bislang nur der Randbereich vor der Schule.

Erstmals bei diesem Bauprojekt will sich die Stadt die Straßenausbaubeiträge, mit denen bislang die Anlieger an den Kosten für Straßensanierungen beteiligt wurden, vom Land zurückholen, wie Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) sagte. Die Koalition im Schweriner Landtag sprach sich Ende letzten Jahres dafür aus, Straßenausbaubeiträge in MV abzuschaffen. „Die Ansage des Landes bei Abschaffung der Straßenausbaubeiträge war, dass es bei Baumaßnahmen, die in den Jahren 2018/2019 begonnen werden, die Ausbaubeiträge eins zu eins übernimmt“, so von Busse. Der Umbau wird mit 1,3 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln finanziert. Die Restsumme kommt von der Stadt sowie über die Straßenausbaubeiträge.

Wenn Frost die Arbeiten nicht stoppt, könnte es ab Ende Januar zu ersten Verkehrseinschränkungen und zu Behinderungen für Fußgänger kommen, sagte TVS-Geschäftsführer Frank Raddatz. Der Gehweg soll dann temporär auf dem Abschnitt vor der Schule auf die Seite des Penny-Marktes verlegt werden. „Eine Vollsperrung wollen wir während der gesamten Bauphase vermeiden“, ergänzte Grit Hanke, Abteilungsleiterin im Tiefbau- und Grünflächenamt. Über die jeweiligen Verkehrseinschränkungen will die Stadt rechtzeitig informieren.

Nach Einschätzung von Bausenatorin von Busse wird der Umbau der zentralen Kreuzung in Schönwalde II den Stadtteil aufwerten. Die Schulwege werden sicherer, die Kreuzung werde durch die Pflanzung von 25 Bäumen grüner, sagte sie. Ein Kunstwerk soll den Kreuzungsbereich zusätzlich aufwerten. Bis Freitag liegen die Unterlagen für das Kunstwerk im Quartierbüro aus. Bürger können Vorschläge für das Kunstwerk unterbreiten, für das drei Standorte zur Auswahl stehen.

Von Martina Rathke