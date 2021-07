Greifswald

Bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht zwischen Montag 21 Uhr, bis zum heutigen Dienstag 8 Uhr in ein Shisha-Geschäft in der Langen Straße in Greifswald eingedrungen. Der Polizei zufolge verursachten sie einen Schaden von mindestens 5000 Euro.

Die Diebe nahmen nach ersten Erkenntnissen insbesondere Tabakwaren, aber auch Bargeld mit.Der Kriminaldauerdienst hat die Tatortarbeit übernommen und Spuren gesichert. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von OZ