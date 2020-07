Greifswald: Unbekannte legen erneut Schweinekopf vor Islam-Zentrum ab

Greifswald

In Greifswald ist erneut ein abgetrennter Schweinekopf an einem Islamischen Kulturzentrum abgelegt worden. Der Vorfall wurde in der Nacht zu Mittwoch bekannt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte.

Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Vor einem Fenster dieses Kulturzentrums war bereits in der Nacht zum 12. Juli ein Schweinekopf gefunden worden. Gemeindemitglieder und Vertreter der Stadt reagierten fassungslos. Kurz darauf wurde eine Mahnwache abgehalten.

Damals hatten Mitglieder der muslimischen Gemeinde den Tierkopf fotografiert, entsorgt und den Vorfall zwei Tage später angezeigt. Hinweise auf Tatverdächtige soll es bisher nicht geben. Auf solche Straftaten steht eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.

In Greifswald gibt es eine Debatte darüber, ob Rassismus und Diskriminierung in der Hansestadt zunehmen.

Von Winfried Wagner / dpa