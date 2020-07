Greifswald

Sie vermehren sich durch Samen, sind pflegearm, kämpfen sich problemlos auch durch Pflasterzwischenräume und veredeln im Sommer jede Hausfassade: Stockrosen gehören schon seit vielen Jahren zum Greifswalder Stadtbild. Besonders viele Exemplare dieser Malvengewächse, so scheint’s zumindest, zieren die Fleischervorstadt. Auch Christina Kolbe mag diese prächtigen Farbtupfer und streute daher fleißig Samen vors Haus. Mit Erfolg. Die hochgewachsenen Blumen in Weiß- und verschiedenen Rottönen sind ein echter Hingucker.

Doch seit dem Wochenende wiegen sich erheblich weniger Stockrosen im Wind vor ihrem Zuhause in der Langen Reihe. Denn ein Teil der üppig blühenden Gewächse wurde am Sonntagvormittag offensichtlich umgetreten. „Sie wurden so geknickt und zugerichtet, dass sie nicht mehr zu retten waren und ich alle Blütenstängel restlos abschneiden musste“, sagt die Greifswalderin bitter enttäuscht. „Das ist sehr bedauerlich, sind doch diese Pflanzen nicht nur Bienen- und Hummelmagnete, sondern erfreuen auch immer viele Passanten, die auf dem Gehweg am Haus vorbei gehen“, sagt sie.

Am Rosenstrauch fehlen alle Blüten

Christina Kolbe war offenbar nicht das einzige Opfer von zerstörungswütigen Zeitgenossen. Auch an der Ecke Wiesenstraße/Steinstraße wurden Stockrosen umgetreten. An einem großen Rosenstrauch in der Wiesenstraße fehlen zudem alle Blüten. „Wer macht so etwas?“, fragt Kolbe fassungslos.

Zumal der Blumenschmuck vor ihrem Haus quasi Teil jener Ausstellung sein sollte, mit der sie Interessenten am 5. September wieder in ihren Garten locken möchte. An jenem Wochenende wird in Mecklenburg-Vorpommern der Aktionstag „Offene Gästen“ nachgeholt, der coronabedingt Mitte Juni ausfallen musste. Familie Kolbe öffnete ihren Garten bereits 2019 für Besucher und erhielt viel Zuspruch.

Blumenkübel von Terrasse entwendet

Wie Polizeisprecher Andrej Krosse auf OZ-Anfrage mitteilte, sind mutwillig zerstörte Anpflanzungen keine Seltenheit. Immer wieder kommt es auch zur Anzeige, weil Blumen gestohlen werden. In Greifswald gibt es eine ganze Liste derartiger Delikte. Im März etwa wurde in der Innenstadt ein Blumentopf entwendet, der als Deko vor dem Eingang eines Geschäftes stand.

So schön wuchsen die Stockrosen vor der Zerstörung. Quelle: Christina Kolbe

Im gleichen Monat wurden in der südlichen Mühlenvorstadt mehrere Blumenkübel von einer Terrasse gestohlen. In der Fettenvorstadt beklagte ein Eigentümer im April den Diebstahl von sechs Blumenkübeln und zwei Gartenstühlen. Im Mai wurden in Schönwalde I zwei bepflanzte Balkonkästen mitgenommen. Zur Anzeige gelangte ebenfalls im Mai ein Pflanzendiebstahl in der Stadtrandsiedlung.

Blumen und Verzierungen vom Friedhof gestohlen

Der jüngste Vorfall, von dem die Polizei am 6. Juli erfuhr, war ein Diebstahl auf dem Alten Friedhof in der Wolgaster Straße. „Dort wurden von einem historischen Grab Verzierungen, Zaunteile aus dem 19. Jahrhundert und Blumen entwendet“, sagt Krosse und bemerkt, dass all diese Fälle wohl nur die Spitze des Eisberges seien. „Viele Bürger erstatten gar keine Anzeige.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei den Täter ermittelt, werde wohl als gering eingestuft. Oftmals handele es sich auch nicht um große finanzielle Schäden, schwerer wiege meistens die Enttäuschung darüber, dass Menschen zu so einer Handlung überhaupt fähig seien und anderen damit die Freude nähmen.

Dieses Schild brachte Christina Kolbe jetzt am Kellerfenster an. Quelle: Christina Kolbe

Etwas anders lag da der Fall in Kruckow. Dort zeigte eine 79-jährige Frau Mitte Mai den Diebstahl von 14 Pflanzenkübeln von ihrem Grundstück an. Der oder die Täter verursachten damit einen Gesamtschaden von etwa 950 Euro. Wer zu Diebstählen dieser oder ganz anderer Art Hinweise geben kann, werde gebeten, sich an eine Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Von Petra Hase