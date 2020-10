Greifswald

Das neue Wintersemester startet normalerweise mit einer großen Immatrikulationsfeier im Dom und Freibier, gezapft von der Rektorin persönlich. Aufgrund der Corona-Pandemie muss nicht nur das Freibier entfallen.

Die Anzahl der Teilnehmer bei der Feierstunde am Montagnachmittag wurde unter strengen Hygieneauflagen auf 200 Personen begrenzt. Kanzlerin Angela Merkel sagte kurzfristig ihren Besuch ab und war nun per Livestream über Bildschirm zu erleben. Wie der Semesterauftakt ablief und worauf sich die Studierenden im neuen Corona-Semester einstellen müssen, hat die OZ für Sie hier zusammengestellt:

Anzeige

Nur 200 Personen durften an der Immatrikulationsfeier im Dom teilnehmen. Wie wurden die Personen ausgesucht?Nach Größe der Fakultät wurde proportional eine Personenzahl festgelegt. Per Zufallsentscheidung wurden dann die Erstsemester ausgewählt, die eingeladen wurden, erklärt Unisprecher Jan Meßerschmidt das Prozedere. Alle anderen konnten die Feierstunde per Livestream über die Webseite der Universität verfolgen.

Ist die Zahl der Studierenden durch Corona zurückgegangen?„Wir waren zunächst besorgt, ob wir angesichts der Pandemie-Situation die Zahlen aus den letzten Jahren halten können“, sagt Rektorin Johanna Weber. „Umso mehr freut es uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder rund 2000 neue Studierende in Greifswald begrüßen dürfen.“ Damit bleibt die Zahl der Erstis stabil. Insgesamt sind derzeit 10 230 Studierende an der Universität Greifswald eingeschrieben.

Finden Präsenzseminare statt?Ja, aber in eingeschränktem Rahmen. Da in den Veranstaltungssälen Abstand eingehalten werden muss, haben dort deutlich weniger Personen Platz. Die Hochschulleitung hat entschieden, den Erstsemestern Vorrang zu gewähren. „Wer mit 18 Jahren von der Schule in die Uni kommt, hat keine Verbindung zu den Dozierenden, keine Sozialkontakte zu Kommilitonen. Ohne Präsenzveranstaltungen würde das auch nicht wachsen“, erklärt Prorektor Steffen Fleßa. Die Studierenden werden innerhalb ihres Studiengangs in mehrere Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe verfolgt die Vorlesung dann im Hörsaal mit Dozent, eine weitere Gruppe ist in einem anderen Saal über Video zugeschaltet, andere sehen die Vorlesung von zu Hause aus.

Wie viele Studis dürfen in einen Hörsaal?Das ist abhängig von der Größe des Hörsaals. In einem Raum, in dem bislang 100 Studierende Platz hatten, dürfen sich nun nur noch 20 aufhalten. Dadurch entsteht ein enormer zusätzlicher Raumbedarf, den die Universität teilweise auffängt, indem sie zusätzliche Räume anmietet. Beispielsweise sollen Prüfungen im Kulturbahnhof stattfinden und die Sporthalle in der Falladastraße wird zum Hörsaal umfunktioniert.

Muss während der Vorlesung ein Mund-Nasenschutz getragen werden?Nein, während der Lehrveranstaltung kann der Mund-Nasenschutz bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern abgenommen werden. Ab Betreten der Unigebäude bis zum Platz muss der Atemschutz getragen werden. Die Studierenden müssen sich vorab für die Lehrveranstaltung anmelden, an der sie teilnehmen wollen.

Wie funktionieren Onlinevorlesungen?Es gibt unterschiedliche Angebote. Die Vorlesungen werden in der Regel auf Video aufgezeichnet und über den Uni-Streamingdienst GrypsTube ins Netz gestellt. Das hat den großen Vorteil, dass sich die Studis die Vorlesung anschauen können, wann immer sie möchten. Da sie die Vorlesung herunterladen können, ist für das Ansehen keine WLAN-Verbindung notwendig. Viele Veranstaltungen werden in Echtzeit übertragen, die Dozenten halten ihre Lehrveranstaltung am Computer und die Studierenden sind zeitgleich und interaktiv dabei. Für diese Konferenzen ist allerdings ein stabiler Internetzugang Voraussetzung. Interaktion zwischen Dozent und Student ist möglich. Zusätzlich sind Chats und Videosprechstunden mit den Dozenten möglich.

Gibt es eine besondere Corona-Hilfe für Erstsemester?In der Erstiwoche gab es zahlreiche Veranstaltungen für die neuen Studierenden. Ihnen stehen auch während des Semesters Tutoren und die Ansprechpartner des Allgemeinen Studierendenausschusses zur Seite. Es gibt zudem ein deutlich umfassenderes Online-Informationsangebot als in den vergangenen Jahren. Eine zusätzliche ganz spezielle Hilfe aufgrund der Corona-Pandemie gibt es nicht.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Wo kommen die Erstis her?30 Prozent der Erstsemester kommen aus MV. Etwa 35 Prozent der neuen Studierenden stammen aus den alten Bundesländern und etwas mehr als neun Prozent aus Berlin. Neu eingeschrieben haben sich zudem 143 Studierende mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft.

Welche Studiengänge sind besonders beliebt?Neben Medizin und Zahnmedizin sind die NC-Fächer Psychologie sowie Humanbiologie besonders begehrt. Bei den freien Studiengängen waren unter anderem die Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft gut nachgefragt.

Es gibt auch erstmals den Studiengang Grundschullehramt. Wie kam es dazu?

In MV fehlen Lehrer, auch im Grundschulbereich. Um hier gegenzusteuern, wurde nach jahrelangen politischen Diskussionen entschieden, an der Universität Greifswald wieder Grundschullehrer auszubilden. Der Studiengang startet mit 75 Studierenden. Perspektivisch sind 375 Studienplätze verfügbar. Es wurden drei neue Professuren eingerichtet (allgemeine Grundschulpädagogik, Grundschulpädagogik mit Schwerpunkt Sachunterricht und interdisziplinäre Lehr-/Lernprozesse und Schulentwicklung).

„Seit Anfang der 1990er Jahre haben wir keinen so umfassenden neuen Studiengang aufgebaut und deutliche Personalzuwächse erhalten. Mit diesem innovativen Studiengang mit zahlreichen Praxispartnern bestärken wir unseren Anspruch, Universität in der Region und für die Region zu sein“, so Steffen Fleßa.

Von Katharina Degrassi