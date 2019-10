Greifswald: Uni und Stadt in einem Kalender verewigt

Greifswald

Die schönsten Sehenswürdigkeiten auf einen Blick und über das ganze Jahr verteilt: Bei der Greifswald-Info gibt es ab sofort den neuen Kalender für 2020. In diesem sind unter anderem das rote Rathaus, der Museumshafen oder die Klosterruine bestens ins Szene gesetzt. Hinzu kommen bekannte Plätze der Universität. „Schließlich heißt es auch: Universitäts- und Hansestadt Greifswald“, erklärt Sophie Dufke, Leiterin der Stadt-Info, die Idee, beide Institutionen in einem Kalender zu verewigen. Zudem sind die Marketing-Produkte der Uni seit dem Umbau der Stadt-Info dort erhältlich. Den neuen Kalender gibt es in zwei Größen. Der Wandkalender wird für 15,95 Euro angeboten, die kleine Variante für den Tisch gibt es für 7,95 Euro.

Von Christin Lachmann