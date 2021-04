Greifswald

Die Universitätsmedizin Greifswald kann sich auf ihren dritten Forschungsbau von nationaler Bedeutung freuen. Bereits 2026 soll ein architektonisch anspruchsvoller Bau in drei Teilen zwischen der Anklamer Straße und der Makarenkostraße entlang des Karl-Liebknecht-Rings stehen. Der fortgesetzte Erfolg ist für den kleinen Standort bemerkenswert, die Unimedizin Rostock beispielsweise verfügt noch über keinen Forschungsbau von nationaler Bedeutung.

„Das neue Haus wird uns ermöglichen, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, freut sich der Wissenschaftliche Vorstand der Greifswalder Unimedizin, Prof. Karlhans Endlich. Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Errichtung eines „William B. Kaneel Center for Community Medicine“. Er bewertet das Projekt als herausragend.

Zwei neue Professuren für die Unimedizin

Greifswald sei inzwischen ein international anerkannter Player und weltweit sichtbar, betont Endlich. „Ein großer Vorteil unserer Unimedizin ist die gute Zusammenarbeit, die gute Diskussionskultur“, sagt er. „Das bestätigen auch die neuen Kollegen, die jetzt vermehrt zu uns kommen.“ Mit dem neuen Zentrum werden zu den bestehenden 16 Professuren im Bereich der Community Medicine zwei weitere kommen und zwar für Klinische Pflegewissenschaften und interprofessionelles Lernen sowie für Interventionelle Versorgungsforschung.

Ziel der Arbeit des neuen Zentrums ist die Erhöhung der Lebenserwartung von Hochrisikopatienten. In MV sind Diabetes, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stärker als in allen anderen Bundesländern verbreitet. Die Bevölkerung ist überaltert, aber die Mecklenburger und Vorpommern haben mit den Saarländern und den Bürgern Sachsen-Anhalts die niedrigste Lebenserwartung in Deutschland.

Nur acht Vorhaben deutschlandweit gefördert

Das Zentrum für Community Medicine ist eines von acht geförderten Vorhaben in Deutschland und das einzige nördlich von Berlin. Jeweils die Hälfte der geplanten 66 Millionen Euro geben Bund und Land. Die letzte Hürde ist die Zustimmung der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz am 2. Juli, eine Ablehnung ist sehr unwahrscheinlich. Landesbildungsministerin Bettina Martin (SPD) hat bereits mit den Greifswaldern gejubelt. Das neue Haus kostet mehr als die beiden schon gebauten Forschungsbauten zusammen und wird deutlich größer als jedes sein.

Wuhan profitiert von Greifswalder Forschung

In Schwerin heißt es angeblich schon scherzhaft: „Greifswald siegt sich zu Tode“. Denn in den letzten Jahren erhöhte sich die Summe der eingeworbenen Drittmittel der Unimedizin erheblich, erinnert Prof. Henry Völzke. „Dafür brauchen wir mehr geeignete Arbeitsmöglichkeiten“. Er leitet unter anderem die SHIP-Studie (Study of Health in Pomerania), deren Gesundheitsdaten weltweit gefragt sind. Zum Beispiel im chinesischen Wuhan – und zwar schon vor der Zeit, als der Ort durch die Corona-Krise weltweit bekannt wurde. Die Chinesen hätten ähnliche Probleme und seien darum auf Greifswald zugegangen.

„Die Community Medicine nutzt Standorte in der ganzen Stadt“, sagt Völzke. Die Zusammenführung werde eine noch bessere Zusammenarbeit ermöglichen und die Arbeit erleichtern.

Die SHIP-Studie ist nur eine der Säulen der Community Medicine. „Wir verwenden die Daten als Grundlage für eine Änderung der medizinischen Versorgung, für neue Versorgungsmodelle“, betont Prof. Wolfgang Hoffmann, Leiter der Abteilung Versorgungsepidemiologie und Community Health.

Mehr Wissenschaft für Entscheidungen zur Versorgung nötig

Ärzte- und Fachkräftemangel, Probleme kleinerer Krankenhäuser, die Alterung der Gesellschaft sind Herausforderungen, vor denen nicht nur MV steht. Nicht umsonst wurde 2011 in Greifswald die deutschlandweit erste Professur für Versorgungsforschung etabliert. Die Telemedizin beispielsweise hat inzwischen ihre Praxistauglichkeit bewiesen.

„Wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage von Entscheidungen. Das zeigt sich aktuell wieder in der Corona-Pandemie“, betont Hoffmann. Es gebe in Deutschland großen Nachholbedarf in diesem Bereich. Bislang dominiere bei den Entscheidungen das Spiel der Kräfte. So wie gerade in der derzeitigen Gesundheitslage.

Im internationalen Vergleich einzigartig

Der Wissenschaftsrat lobt Greifswald in höchsten Tönen: „Die konsequente Überführung der Forschungsergebnisse in die Kliniken, das Gesundheitssystem und die Gesellschaft gilt auch im internationalen Vergleich als einzigartig.“ Mecklenburg-Vorpommern soll zum Modell für Regionen mit ähnlichem demografischen und epidemiologischen Wandel werden.

In den nächsten zehn Jahren stehen die Weiterentwicklung der bevölkerungsbezogenen Erhebung und die Analyse von Risiko- und Schutzfaktoren im Mittelpunkt. Schwerpunkte sind Demenz, kardiologische und onkologische Erkrankungen. Neben Versorgungs- und Präventionskonzepten für ältere Menschen ist die Gesundheitskompetenz von Kindern und Jugendlichen Schwerpunkt. Vorhandene Kräfte werden gebündelt. „Neben den Deutschen Zentren für Herz- und Kreislauferkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen wird auch das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendforschung einziehen“, so Hoffmann.

Von Eckhard Oberdörfer