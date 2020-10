Greifswald

Das Land MV hat in einem ersten Schritt damit begonnen, gegen den Lehrermangel anzugehen. In Greifswald haben 75 Studierende ihre Ausbildung zum Grundschulpädagogen begonnen.

Das Besondere: Bereits ab dem ersten Semester absolvieren die angehenden Lehrer einen fest im Lehrplan integrierten Praxistag. Dafür konnte die Universität Greifswald 24 staatliche und sieben private Schulen gewinnen.

Anzeige

Praktischer Teil überzeugte die Studierenden

An welcher Schule sie den praktischen Teil absolvieren werden, wissen Mara Dölitzsch, Pauline Liebich und Gina Hauck noch nicht. Dennoch ist die Freude darüber, dass sie einen Studienplatz in Greifswalder ergattern konnten, bei den Brandenburgerinnen groß. Für sie sei es wichtig, bereits während der ersten Semester in den Schulalltag eintauchen zu können.

Der 21-Jährige Tobias Wasner begann 2018 zunächst, Lehramt auf Gymnasialstufe zu studieren. „Ich trainiere seit 2016 in Stralsund eine Fußballmannschaft. Ich war schon immer daran interessiert, Kindern etwas beizubringen“. Auch er begrüßt den praktischen Teil, der bereits im ersten Semester beginnt: „Den gab es beim Lehramt Gymnasium nicht.“

Deutsch und Mathematik sind Pflichtfächer

Doch warum setzt der neue Studiengang auf die Praxistage? „Vom ersten Tag an werden die Studierenden in einem Netzwerk aus Grundschulen und durch die intensive Betreuung durch Schulmentorinnen erfahren und reflektieren, welche Bedeutung ihr Beruf, ihre wissenschaftliche Ausbildung und ihre Zugewandtheit zu den Kindern haben“, erklärt Prorektor Steffen Fleßa.

Der praktische Teil soll den Studierenden bereits von Beginn an zeigen, wie der Schulalltag in einer Grundschule tatsächlich abläuft. Für die erste Qualifizierungsrunde seien 34 Lehrkräfte angemeldet, die die Studienanfänger als Praxisbegleiter in den Schulen unterstützen werden.

Die Absolventen werden dringend gebraucht, vor allem in Vorpommern, sagt Prorektor Steffen Fleßa. Quelle: Pressestelle Universtiät Greifswald

Während die Pflichtfächer Deutsch und Mathematik für die Studierenden feststehen, kommen noch zwei Wahlfächer hinzu. Zur Auswahl stehen Sachunterricht, Englisch, Philosophie, Evangelische Religion oder Kunst und Gestaltung. Neu im Portfolio der Grundschulfächer sind Polnisch und Niederdeutsch.

Erstsemester wissen noch nicht, ob sie in der Region bleiben wollen

Die Absolventen werden dringend gebraucht, „ganz besonders im Landteil Vorpommern“, sagt Prorektor Fleßa. Seit Anfang der 1990er-Jahre habe die Universität keinen so umfassenden neuen Studiengang aufgebaut und deutliche Personalzuwächse erhalten, so der Prorektor weiter.

Innerhalb kürzester Zeit sei es gelungen, den neuen Studiengang zu konzipieren. Perspektivisch soll dieser über 375 Studienplätze verfügen. Auch die Universität Rostock wird die Aufnahmekapazität für Studienanfänger im Lehramt Grundschule um 50 auf 150 Studienplätze erhöhen. Insgesamt werden an beiden Universitäten nun erst einmal statt bisher 100 jährlich 225 angehende Grundschullehrkräfte im eigenen Land ausgebildet.

Die Einführung des neuen Studiengangs an der Universität ist Teil des 200-Millionen-Schulpakets, das die Landesregierung auf den Weg gebracht hat. Die Gesamtausgaben für diese neu aufgelegte Grundschullehrerausbildung betragen fünf Millionen Euro.

„Wir wollen sicherstellen, dass künftige Grundschullehrkräfte hier in der Region ihr Studium absolvieren und nach dem Abschluss in der Region erfolgreich in den Beruf starten können“, betonte Wirtschaftsministerin Bettina Martina bei der feierlichen Eröffnung des neuen Studienganges in der Hansestadt.

Doch wissen die Studierenden bereits jetzt, ob sie nach ihrer Ausbildung in MV bleiben und hier als Pädagogen arbeiten möchte? „Das zu entscheiden, ist jetzt noch viel zu früh“, sagt die 18-Jährige Gina Hauck.

Von Christin Lachmann