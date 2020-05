Greifswald: Unter dem Parkplatz von St. Marien ruhen die Gebeine

Greifswald

Auf dem kleinen Parkplatz an der Nordseite der Marienkirche liegen große Haufen mit Pflastersteinen, eine rot-weiße Barke versperrt die Einfahrt. Doch der kleine Bagger auf dem Gelände steht still. „Hier tut sich seit Wochen nix!“, schimpft ein Anwohner. „Und die Parkplätze kann man auch nicht nutzen.“

Der Grund für die Ruhe auf der Baustelle liegt im historisch bedeutsamen Untergrund: „Nach Rücksprache mit dem Bauleiter der Firma ASA Bau wurde durch die Archäologen Baustopp erteilt“, informiert Stadtsprecherin Andrea Reimann. „Das für den 22. Mai geplante Ende der Baumaßnahme wird sich voraussichtlich um vier Wochen verschieben.“ Bei Erdbewegungen in einem Bodendenkmal sind entsprechende Genehmigungen und beauftragte Archäologen nötig, die eventuelle Fundstücke dann fachgerecht bergen können.

Jedoch: Auch die Archäologen sind derzeit nicht am Werk. Es gebe noch „Klärungsbedarf“, versichern Kirche und Archäologen, unbestätigten Angaben zufolge geht es um die Finanzierung.

Greifswalds Altstadt: ein einziges Denkmal!

„Die ganze Altstadt Greifswalds innerhalb des Walls ist ein Bodendenkmal, schließlich wird hier seit über 750 Jahren gesiedelt“, sagt der Archäologe Heiko Schäfer, der die Grabung betreut. „Der Grund und Boden rund um die Marienkirche ist historisch natürlich besonders interessant, hier wurden zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert Menschen bestattet.“

Mehr als tausend Menschen könnten rund um die Kirche begraben worden sein, schätzt der Archäologe, der auch schon vergleichbare Arbeiten in Neubrandenburg, Stralsund oder Ribnitz begleitete. „Wohlhabendere konnten sich einen Grabstein innerhalb der Kirche leisten, man sieht ja dort auch einige, viele andere wurden dann im Kirchhof beigesetzt.“

Nicht alles ausräumen – auch wenn es spannend wäre

Die Menschen seien auf dem Kirchhof damals übereinander begraben worden und würden jetzt sozusagen in Zeithorizonten übereinander liegen. Das Verfahren war damals üblich, anhand einiger alter Friedhöfe könne man erkennen, dass die Bodenschicht tatsächlich nach oben wachse. „An die alten Gräber werden wir voraussichtlich gar nicht rankommen, wir bleiben in der Tiefe ja an die Erdarbeiten gebunden“, sagt Schäfer. „Unser Hauptanliegen ist es aber, das Bodendenkmal zu erhalten und nicht alles auszuräumen, wie es bei einer Ausgrabung der Fall wäre.“

Obwohl die Grabstellen gerade in den tieferen Schichten natürlich spannende Erkenntnisse für die anthropologische Forschung liefern könnten, gibt Schäfer zu. „Wie alt wurden die Menschen, wovon haben sie sich ernährt, woran sind sie gestorben und wie wurden sie begraben?“, zählt er auf. Einige Skelettteile seien bereits geborgen worden, es liegen aber noch keine Erkenntnisse über das Material vor.

„Wenn weitere Skelette entdeckt werden, werden diese zunächst aufbewahrt und untersucht, dann aber wieder beigesetzt“, sagt Schäfer. „Dafür können auch alternative Standorte genutzt werden, in Absprache mit der Kirche.“ Bei der Einschätzung der Dauer der Arbeiten ist Schäfer nicht so optimistisch wie die Stadt. „Ich gehe eher von acht Wochen aus.“

Parken für die Anwohner am Straßenrand möglich

Etwas Entspannung gibt es mittlerweile für die Anwohner. „Als Ersatzstellflächen wurden für Bewohner mit Parkausweis Nr. 1 in der Friedrich-Loeffler-Straße auf der Fahrbahn parallel zur Baustelle Ersatzstellflächen in Richtung Hansering ausgewiesen“, so Andrea Reimann. Ein Schild weise bereits darauf hin.

