Greifswald

Ab sofort sind auf der Internetseite der Hansestadt Greifswald die Anträge für die unternehmerische Corona-Soforthilfe zu finden. Gewerbetreibende aus der Hansestadt können dort insgesamt bis zu 3000 Euro für die Monate Dezember, Januar und Februar beantragen. Die Bürgerschaft hatte den fiktiven Unternehmerlohn auf den Weg gebracht, um Firmen und Selbstständigen, die derzeit keine und kaum Einnahmen aufgrund des Corona-Lockdowns haben, unkompliziert zu helfen.

Über den Hilfsfonds stehen derzeit etwa 250 000 Euro zur Verfügung. Die Mitglieder der Bürgerschaft hatten jedoch von Anfang an deutlich gemacht, dass zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, sollte die jetzige Summe nicht ausreichen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Kerath hatte darauf aufmerksam gemacht, dass es in keiner anderen Kommune bundesweit ein vergleichbares lokales Hilfsprogramm gibt.

Verwaltung hat Richtlinien innerhalb einer Woche erarbeitet

Die Mitarbeiter der Abteilung Wirtschaft und Tourismus haben innerhalb einer Woche die Richtlinien für das Programm erarbeitet. Die Bürgerschaft hatte das Hilfspaket erst am 1. Februar beschlossen. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) ist zufrieden, dass die Verwaltung das Projekt derart schnell umsetzen konnte.

„Ich freue mich, dass die Greifswalder Bürgerschaft einvernehmlich eine gute und umsetzbare Lösung gefunden hat, um Unternehmen und Selbständige in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen“, so Fassbinder. „Wir wollen die Unterstützung nun auch so schnell wie möglich ausreichen.“

Hauptwohnsitz oder Firmensitz muss Greifswald sein

Antragsberechtigt sind Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, Soloselbständige und Angehörige der freien Berufe einschließlich Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffende, die dauerhaft als Freiberufler oder Soloselbständige tätig sind und ihren Unternehmens- oder Hauptwohnsitz in Greifswald haben.

In Kürze auch Gutscheine für Kurzarbeiter und Geringverdiener

Der fiktive Unternehmerlohn ist Teil eines umfassenden Gesamtpakets, mit dem die Bürgerschaft während der Corona-Pandemie helfen möchte. In Kürze werden weitere beschlossene Punkte von der Verwaltung umgesetzt, wie Andrea Reimann, Sprecherin der Stadtverwaltung, ankündigt. Dann wird es für alle Greifswalder, die coronabedingt von Kurzarbeit betroffen sind, möglich sein, bei der Stadtverwaltung einen Greifswald-Gutschein in Höhe von 50 Euro zu beantragen. Dieser kann bei Partnergeschäften in der Hansestadt eingelöst werden.

Auch Personen, die den Kultur- und Sozialpass (KUS) besitzen, können den Greifswald-Gutschein beantragen, wenn sie ihren KUS verlängern oder diesen neu beantragen. Anspruchsberechtigt sind Geringverdiener, Alleinerziehende und kinderreiche Familien. Für digitale Kulturevents in Lockdown-Zeiten steht zudem ein Fördertopf mit einem Gesamtumfang von 40 000 Euro bereit.

Anträge fiktiver Unternehmerlohn: www.greifswald.de/wirtschaft

