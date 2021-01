Greifswald: Unternehmer machen mit Mahnwache auf ihre Lage aufmerksam

Greifswald

Mit einer stillen Mahnwache wollen Greifswalder am Montag um 16.30 Uhr vor der Stadthalle ihrer Forderung nach einer Beendigung des Wirtschafts-Lockdowns und der Auszahlung kommunaler Corona-Beihilfen Ausdruck verleihen. Um 17 Uhr tagt dort die Bürgerschaft der Hansestadt – unter anderem auch zum Thema Coronahilfen. „Ohne unsere lokalen Unternehmer, das Hotelgewerbe, die Gastronomie, Friseure, Nagel- und Kosmetikstudios, Kultur- und Sporteinrichtungen wandelt sich das Bild einer lebhaften Innenstadt zur trostlosen Einöde, die alsbald in eine verlassene Ruine münden wird. Viele kleine Unternehmer stehen mit einem Bein in der Insolvenz“, so die Initiatoren.

Im vorigen Jahr beschloss die Bürgerschaft einen Eine-Million-Euro-Hilfsfonds. Doch noch immer sind Mittel übrig. SPD, Grüne, Linke und Tierschutzpartei legen jetzt für die Sitzung einen Vorschlag vor, wie und an wen dieses Geld auszuzahlen sei. Demnach sollen unter anderem Unternehmer und von Kurzarbeit betroffene Familien unterstützt werden.

Von ph