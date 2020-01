Greifswald: Veranstaltung zum Gedenken an Arndt

Greifswald

Mit einer Gedenkveranstaltung soll am kommenden Mittwoch (29. Januar) des vor 160 Jahren verstorbenen Historikers und Publizisten Ernst Moritz Arndt (1779-1860) gedacht werden. Die Bürgerinitiative „ Ernst Moritz Arndt bleibt“ lädt dazu ab 18 Uhr ins Pommernhus in der Knopfstraße. Arndt, der noch am 26. Dezember 1859 seinen 90. Geburtstag in Bonn gefeiert hatte, starb einen knappen Monat später. Sein Grab befindet sich auf dem Alten Friedhof in Bonn. Während der Gedenkveranstaltung in Greifswald wird Rainer Schwenke einen Vortrag halten, in dem er das Verhältnis von Arndt zu Schweden beleuchtet. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch Karen Salewski. Monika Multhauf rezitiert Gedichte Arndts. Gäste sind herzlich willkommen.

Von MR