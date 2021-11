Greifswald

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Kein Problem. Hier kommen ein paar Veranstaltungstipps für die schönsten Tage der Woche. Los geht’s am Freitag um 16 Uhr mit der Veranstaltung „Taxi Heidi – Das Beste was Mecklenburg zu bieten hat“, bei der Heidi Schober mit einer Mischung aus Stand-up- und Improvisationscomedy von ungewöhnlichen Alltagssituationen berichtet. Veranstaltungsort ist das Kiek In im Fritz-Curschmann Weg 1. Eintrittspreis: 15 Euro pro Person, weitere Informationen telefonisch unter 03834/552761 oder per E-Mail an: m.olbrich@wgg-hgw.de

Um 19 Uhr wird im Kultur- und Initiativenhaus Straze das Gastspiel „Hamlet“ vom „Freigeister Theater Rostock“ zu sehen sein. Nachdem sein Vater plötzlich an einer seltsamen Krankheit verstirbt und seine Mutter nach nur einen Monat den verstorbenen Bruder des Vaters heiratet, wird Hamlet wahnsinnig. Nachts hat er Visionen vom Vater. Der behauptet, dass sein Bruder ihn vergiftet hat. Nun soll Hamlet Rache nehmen. Karten für 15 Euro/7,50 (ermäßigt) pro Person gibt es auf tix.straze.de/Hamlet/

Chorkonzert und irischer Theater-Abend mit Live-Musik

In der Kirche St. Joseph in der Bahnhofstraße 15 gibt es um 19.30 Uhr unter dem Titel „Die Nacht ist kommen“ ein Chorkonzert. Die Sängerinnen und Sänger des Kammerchors Tonlust präsentieren Nachlieder aus fünf Jahrhunderten.

Um 20 Uhr gibt es bei Whiskey, Bier und Live-Musik in der Theaterwerft das Theken-Stück „Irish Coffee“ von Ian Cooley zu sehen. In diesem lernen sich Moggy und Ryan in Dublin auf einem Shoppingcenter-Parkplatz kennen und erleben eine wilde typisch irische Nacht. Doch am Morgen wartet schon ein ausgiebiger Kater auf sie. Das Stück ist auch am Sonnabend um 20 Uhr noch mal zu sehen. Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Karten für 20 Euro pro Person gibt es auf www.theaterwerft.de

Auch am Sonnabend ist so einiges los. Die Grafikerin Karin Wurlitzer lädt von 10 bis 18 Uhr zu einem Tiefdruck-Workshop ins St. Spiritus ein. Dabei handelt es sich um ein jahrhundertealtes Druckverfahren. Mitzubringen sind Fotos oder eigene Zeichnungen/Schürze. Der Workshop findet auch nochmal am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt. Kosten pro Person: 40 Euro, 30 Euro (ermäßigt).

Zurück in die 80er-Jahre im Kulturbahnhof

Unter der Leitung von Frank Dittmer findet um 20 Uhr im Dom St. Nikolai ein Chorkonzert mit Werken von Mendelssohn und Fauré statt. Um 21 Uhr wird es dann im Kulturbahnhof ebenfalls musikalisch. Dort gibt es die nächste Auflage der 80er-Jahre-Party „The Time Of My Life“. Flaniertickets gibt es im Vorverkauf für 8 Euro (limitiert), Sitzplatztickets im Vorverkauf für 10 Euro (ebenfalls limitiert). An der Abendkasse sind die Karten für 12 Euro zu bekommen. Einlass ist um 20.30 Uhr, Vorverkaufsstelle ist der Kulturbahnhof.

Am Sonntag gibt es in der Kabutze einen Workshop für Bike-Accessoires wie Bike Cap oder Bauchtaschen. Noch kein Näh-Profi? Kein Problem: Auch Nähanfänger sind im Workshop willkommen. Kosten pro Person: 20 Euro/12 Euro (ermäßigt)

Von Christin Lachmann