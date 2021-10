Greifswald

Keine Lust auf Horror-Partys am Wochenende? Kein Problem. In der Hansestadt wird am Wochenende noch vieles mehr geboten, das so gar nichts mit Gruseln zu tun hat. Los geht’s am Freitag um 19.30 Uhr im Kultur- und Initiativenhaus Straze. Dort wird die Musical-Uraufführung „Valentin“ gezeigt. In dieser steht Valentin kurz vor dem schönsten Tag seines Lebens. Er heiratet seine große Liebe.

Seine Familie beschließt, ihn spontan mit einem Besuch zu überraschen. Im Laufe des Abends werden immer mehr Familienmitglieder vor seiner Tür stehen, um ihn zu beglückwünschen. Doch geht das gut? Eintritt 8 Euro (ermäßigt 5 Euro), weitere Vorstellung am Sonnabend um 19.30 Uhr, Reservierungen auf https://tix.straze.de/valentin/

Das Kultur-Schaufenster hat wieder geöffnet

Am Freitag und Sonnabend jeweils um 20 Uhr zeigt das Theater in der Museumswerft mit „Stundl am Meer - die Freester Fischerteppichsaga Teil 1“ die Geschichte um die Freester Fischerteppiche. In dem komödiantischen Stück von Jens Hasselmann wird gezeigt, wie es die Fischer geschafft haben, in einer Krise den Faden nicht zu verlieren. Karten (20 Euro) gibt es auf www.theaterwerft.de/stücke/

Am Sonnabend um 16 Uhr hat das Kultur-Schaufenster Ecke Lange Straße/Lutherstraße wieder geöffnet. Dort wird das Stück „Shakespeares Frauen“ gezeigt. Ein komisches Theater mit Musik, das den Fragen nachgeht, was passiert wäre, wenn Shakespeares Figuren „Titania“, verantwortungsbewusst den Umgang mit Drogen gelernt hätte oder wenn „Ophelia“ krankenversichert gewesen wäre. Schauspiel: Claudia Roick und Anna März. Der Eintritt ist frei, um Spenden zwischen 8 und 25 Euro wird gebeten. Weitere Vorstellungen: Sonntag um 11 Uhr in der Straze.

Die meist gebuchte „Stones“-Coverband im St. Spiritus

Um 20 Uhr wird es so mit dem „Tribute to The Rolling Stones“ - Konzert richtig rockig im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus. Die Stones-Coverband „Starfucker“ mit Sänger Mike Kilian bringt den Geist von Jagger, Richards und Co auf die Bühne. Die Besucher erwarten die großen Hits wie Angie, Ruby Tuesday, Paint it Black, Satisfaction. Bei dem Auftritt handelt es sich um Nachholtermine für den 28. November 2020/13. März 2021, die bisher erworbene Tickets bleiben gültig. Karten gibt es auf www.kulturzentrum.greifswald.de. Das Konzert findet unter den 2G-Regelungen statt.

In der Jacobi-Kirche gibt es am Sonntag um 17 Uhr einen musikalischen Gottesdienst zum Reformationstag. Durch die Corona-Lage wird es zwar keine Kantate mit Chor und Orchester geben, dafür aber werden eine Sängerin und der Posaunenchor der Jacobi- und Mariengemeinde den Gottesdienst musikalisch gestalten.

Von Christin Lachmann