Greifswald

Nicht nur Fußballfans kommen am Wochenende in der Hansestadt auf ihre Kosten. Auch für Kulinariker und Kulturfreunde wird einiges geboten. Los geht’s mit einer neuen Auflage des „Streetfood on Tour“-Festivals. Am Museumshafen können sich die Hansestädter von Freitag ab 14 Uhr bis Sonntag mit Livemusik auf eine kulinarische Weltreise begeben. Ein Tagesticket kostet drei Euro, ein Festivalticket für alle drei Tage fünf Euro. Bis 13 Jahre ist der Eintritt frei.

Im Begegnungszentrum Mole, Gustebiner Wende 4 a/b, findet am Freitag von 15 bis 20 Uhr ein Sommerfest statt. Auf dem Programm stehen Workshops, Wikingerschach, Grillen und Livemusik. Der Eintritt ist frei. Noch bis zum 27. August werden im Stadtteilzentrum Schwalbe Kunstwerke von Kindern und Jugendlichen des Begegnungszentrums Mole ausgestellt sein. Diese sind während eines Workshops des Urban-Arts-Festival 2021 entstanden.

Am Freitag gibt es die Auftaktveranstaltungen zur Festwoche „30 Jahre Soziokultur in MV“. Ab 18 Uhr gibt es eine Vernissage im soziokulturellen Zentrum St. Spiritus. Zu sehen sein werden Malereien, Grafiken, Textilen, Keramiken und Fotografien, die im Zentrum entstanden sind. Ab 20 Uhr gibt’s was auf die Ohren. Dann werden die Musiker der Greifswalder Band Krach auf dem Innenhof des Zentrums mit einer Mischung aus Punk, Ska und Reggae auftreten. Der Eintritt ist frei, eine Spende gern gesehen.

Freunde des deutschsprachigen Raps mit gesellschaftskritischen Texten sind am Freitag in der Straze genau richtig. Dort wird die Hip-Hop-Gruppe Waving the Guns aus Rostock zu Gast sein. Ebenfalls mit von der Partie sind die Rapperin Queen Who aus Bremen sowie Henri Jakobs, Sänger des ehemaligen Berliner Duos Tubbe. Einlass ist um 18 Uhr. Konzertbeginn um 19 Uhr.

Politisch, künstlerisch und musikalisch geht in der Straze auch am Sonnabend zu. Dort findet der Thementag „Feministischer Widerstand“ anlässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl statt. Los geht es um 18 Uhr mit der Eröffnung einer Ausstellung, für die regionale Künstlerinnen ihre Werke mitgebracht haben. Um 19 Uhr folgt ein Gespräch mit der Journalistin Diana Ringelsiep über Punk und Sexismus. Im Anschluss daran spielen die Bands Luminescent (Dark Pop) und Riot Spears (Angry-Pop-Post-Post-Grunge). Eintritt beträgt 6, 10 oder 14 Euro.

Der DDR-Kultfilm „Heißer Sommer“ mit Frank Schöbel wird 50. Aus diesem Anlass findet am Sonnabend um 19 Uhr im Garten des Pfarrhauses der Bugenhagenkirche in Wieck eine Konzertlesung mit Christine Dähn und Thomas Natschinski statt. Dort wird an die Filmsongs erinnert. Außerdem erwartet die Besucher eine humorvolle und emotionale Geschichte über die Dreharbeiten und die Hauptdarsteller. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Bugenhagenkirche statt. Abendkasse: 20 Euro.

Von Thomas Kasperski