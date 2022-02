Greifswald

Die Szene in Eldena wirkt gespenstisch: Wo bis vor wenigen Tagen Pappeln einen Wald gebildet haben, herrscht Leere. Aufgeschichtet am Wegesrand liegen Baumstämme; Stümpfe, Matsch und abgebrochene Äste bleiben zurück. Auf dem Areal an der Ecke Am Bierbach/Kurzer Weg werden alle Pappeln entnommen. Das teilt Stadtsprecherin Andrea Reimann auf OZ-Nachfrage mit. Warum wird ein Wald auf einer Waldfläche gefällt?

Die Bäume seien teilweise in einem schlechten Zustand gewesen, sagt Reimann. Manche seien deswegen umgestürzt. Darüber hätten sich auch die Kleingärtner in der Nähe und Mitarbeiter eines Kindergartens, die mit Kindern auf der Fläche unterwegs waren, Sorgen gemacht. Daraufhin seien einige Hinweise bei der Stadtverwaltung eingegangen, erklärt die Sprecherin. Die Verantwortlichen im Rathaus zogen in Absprache mit der Forst- und Naturschutzbehörde die Reißleine. Zu der Maßnahme gehöre aber ebenso, dass die gelichtete, offiziell deklarierte Waldfläche wieder hergestellt werde. „Hierfür werden hochwertige Bäume nachgepflanzt“, sagt Reimann.

Für Grundschule werden Bäume gefällt

Es sind nicht die einzigen Bäume, die in den kommenden Wochen aus dem Stadtbild verschwinden. Für eines der ambitioniertesten Projekte der Stadt muss die Verlängerte Scharnhorststraße parallel der Kleingartenanlage erschlossen werden. In dem Gebiet zwischen der Scharnhorst- und der Osnabrücker Straße soll eine neue Grundschule entstehen. Dafür brauche es ausreichende Platz für einen neuen Wendehammer, den Busverkehr, neue Geh- und Radwege sowie Parkplätze und die Schulzufahrten. „Die Fällungen sind leider unumgänglich“, so Reimann.

Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 17. Februar, und dauern voraussichtlich bis Ende des Monats an. Währenddessen könne es zu Verkehrseinschränkungen auf der Verlängerten Scharnhorststraße kommen. Parken entlang der Kleingärten werde dann zeitweise nicht möglich sein. Die Osnabrücker Straße sei von den Einschränkungen aber nicht betroffen. Schilder geben vor Ort weitere Hinweise.

Artenschützer begleitet die Arbeiten

Die Fällungen müssen laut Reimann jetzt erfolgen, da dies aus naturschutzrechtlichen Gründen nur bis Ende Februar möglich ist. Betroffen sind vor allem eine größere Baumhecke aus Eschen, aber auch einige Birken, Kiefern, Weiden und eine größere Fichte. Die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde liege vor. Um das Wohl der Tiere, wie beispielsweise Bewohner von Baumhöhlen sowie Reptilien und Amphibien, sicherzustellen, wird ein Artenschützer die Arbeiten begleiten. Wenn das Areal später neu gestaltet wird, werden als Ausgleichsmaßnahme neue Bäume gepflanzt.

Ein alter Betonweg führt durch den Greifswalder Stadtpark. Diese Wege werden durch die Wurzeln der Bäume beschädigt. Quelle: Björn Treber

Wege werden im Stadtpark saniert

Im Stadtpark im Ostseeviertel sind Baumfällungen laut Stadtverwaltung ebenfalls nicht zu vermeiden. Die mindestens 50 Jahre alten maroden Betonplattenwege im Nordwestteil sollen in diesem Jahr saniert werden. Es werden zudem neue Bänke und Abfallbehälter aufgestellt und eine neue Beleuchtung installiert. Weiterhin werden einzelne neue Parkbäume gepflanzt und Flächen für Frühblüher angelegt.

Als Vorbereitung für diese Baumaßnahme müssen ebenfalls bis Ende Februar einige Weiden gefällt werden, die klimageschädigt und nicht mehr verkehrssicher sind. Die Bäume hätten zudem die vorhandenen Wege mit ihren Wurzeln aufgebrochen, teilt die Stadt weiter mit. Ein Erhalt sei bei fachgerechter Sanierung der Wege ausgeschlossen. Ende Februar muss deshalb die Verbindung des Saßnitzer Weges zum Puschkinring kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da die Bäume zu einer größeren Waldfläche im Norden des Stadtparks gehören, handele es sich um eine Maßnahme der sogenannten „ordnungsgemäßen Forstwirtschaft“ – wie in Eldena. Nachgepflanzt werde mit hochwertigen Großbäumen, darunter Rot-Buchen, Flatter-Ulmen und Weiß-Tannen. Die Forst- und die Naturschutzbehörde haben der Vorgehensweise zugestimmt. Die Baumfällarbeiten übernimmt sowohl in der Verlängerten Scharnhorststraße als auch im Stadtpark die Firma „Baumdienst Nord“.

Von Christopher Gottschalk