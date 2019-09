Greifswald

Eine als verschollen deklarierte Büste des bekannten Greifswalder Orientalisten Wilhelm Ahlwardt (1828–1909) ist in einem Depot der Kustodie der Universität aufgetaucht. Das Depot in der Mehringstraße 47 musste im vergangenen Jahr wegen Bauarbeiten an dem Gebäude aufgelöst werden. Dabei stieß Kustos Thilo Habel unter anderem auf das verschmutzte und leicht beschädigte Kunstwerk, das von dem Bildhauer Wilhelm Wandschneider (1866–1942) gefertigt wurde. Eine kleine Sensation, denn in einem Wikipedia-Eintrag zu Wandschneider, der in der Kaiserzeit zu den bedeutenden Bildhauern gehörte, war die Büste bis zu diesem Zeitpunkt als verschollen deklariert, wie Kustos Habel berichtete.

Büste bei Entrümpelungsaktion entsorgt?

Der Wikipedia-Eintrag, der maßgeblich von einem engagierten Verein in Plau am See, dem Geburtsort Wandschneiders, erstellt wurde, ist inzwischen korrigiert. Eine Nachfrage des Plauer Wandschneider-Forschers Klaus Ruchhöft vor etwa 25 Jahren bei der Uni hatte ergeben, dass das Werk hier nicht vorhanden sei. „Daraus haben wir geschlossen, dass es wahrscheinlich in den 1960er- oder 70er-Jahren bei Entrümplungsaktionen entsorgt wurde“, sagte Ruchhöft. Umso größer die Freude, als Kustos Habel nun im Herbst 2018 den Fund dieser charaktervollen Büste meldete.

Wandschneider – ein talentierter, aber umstrittener Bildhauer

Die Büste schuf Wandschneider, so geht es aus der Künstlersignatur an der rechten Seite im Marmor hervor, im Jahr 1901 und damit auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Der kaisertreue Mecklenburger schuf Denkmäler und Plastiken, gewann etliche Preise, darunter 1904 eine Goldmedaille der Weltausstellung in St. Louis ( USA), 1905 auf der Internationalen Kunstausstellung in München und 1906 eine Goldmedaille bei der Großen Kunstausstellung in Berlin. Dennoch ist Wandschneider vor allem wegen seines Alterswerks eine umstrittene Persönlichkeit. „In der Kaiserzeit war er Avantgarde, ein Bohemian. In seinem Spätwerk hat er auf unsägliche Weise mit den Nazis kooperiert“, so Habel.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Kaiserreiches schuf Wandschneider Werke für Militär- und Kriegsvereine, trat mit dem aufkeimenden Nationalsozialismus der NSDAP bei. Eine Mitgliedschaft, die, wie Brigitte Hartel und Bernfried Lichtnau in ihrem Werk über die Kunst in der NS-Zeit im Ostseeraum schreiben, Wandschneider eine ansehnliche Reihe von Kleinaufträgen einbrachte. Ruchhöft möchte diese Einschätzung so nicht stehen lassen. „Durch das Werksverzeichnis ist diese Aussage nicht belegbar“, so der Wandschneider-Forscher. Lediglich fünf Prozent seines Werkes entstanden in den 1930er-Jahren.

Nase nach Bildvorlagen rekonstruiert

Die Marmorbüste von Ahlwardt gehört neben anderen Wissenschaftlerbüsten und antiken Darstellungen zu dem Teil seines Schaffens, das nicht staatstragend war. Stark verschmutzt und mit abgebrochener Nase holte Habel die Büste aus dem Depot in der Mehringstraße. Im Herbst vergangenen Jahres ging das marmorne Kunstwerk in die Brandenburger Werkstatt des Restaurators Alexander Bankert, der die Büste mit getränkten Bandagen vom Dreck befreite und die Nasenspitze nach alten Bildvorlagen rekonstruierte und nachmodellierte – Vorlagen, die der Wandschneider-Verein aus Plau am See zur Verfügung stellte.

Werk Ahlwardts hat noch heute Bestand

Für Habel ist die Büste, die den Orientalisten Ahlwardt mit Denkerstirn, zurückgekämmten längerem Haar und angedeutetem Gehrockkragen darstellt, ein wichtiges Zeugnis Greifswalder Wissenschaftsgeschichte. Ahlwardt, der in Greifswald geboren wurde und studierte, kehrte nach einem weiteren Studium an der Pariser Sorbonne nach Greifswald zurück, lehrte ab 1861 hier als Professor für orientalische Sprachen. 1873/74 war er sogar ihr Rektor. „ Ahlwardt hat nicht nur das Archivwesen auf moderne Füße gestellt.“ Sein Hauptwerk, das zehnbändige Verzeichnis der arabischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin, hat bis heute Bestand. „Das Digitalisat des Werkes wird noch heute als Findbuch für die arabische Handschriften genutzt.“

Büste soll wieder aufgestellt werden

Die Büste Ahlwardts wurde im Auftrag der Universität zum 40. Jahrestag seiner Professur geschaffen. Sie zeigt den Orientalisten auf einer als Buchrücken seines Hauptwerks gestalteten Plinthe. Nach Vorstellung des Universitätskustos Habel soll die Büste, die nun nach der Restaurierung wieder in einem warmen Elfenbeinton erstrahlt, nicht noch einmal im Depot verstauben. „Wir machen uns Gedanken, wo sie in einem Innenraum der Universität aufgestellt werden kann.“ Möglich sei ein Lesesaal. Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht.

Von Martina Rathke