Greifswald: Videoinstallation über Alltag in Flüchtlingscamp

Greifswald

Vom 14. bis 20. November werden ab 19 Uhr in die Fenster des Greifswalder Koeppenhauses Szenen aus dem Flüchtlingslager Moria projiziert. Die Filme haben die Bewohner des Lagers selbst gedreht. Sie zeigen den Alltag in Europas größtem Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Lesbos. Fußgänger haben die Möglichkeit, sich die Filme direkt vor dem Literaturzentrum in der Bahnhofstraße anzuschauen.

Geplante Veranstaltungen in Greifswald sollen online stattfinden

„Files of Moria“ ist eine Ausstellung der „Offenen Jugendarbeit der Altstadtgemeinden“ und gehört zur landesweiten Veranstaltungsreihe „ Weltwechsel“, die in diesem Jahr hauptsächlich online stattfindet und bei der das Motto „Grenzenlose Solidarität“ im Vordergrund steht.

Anzeige

Geplant war zunächst auch ein Theaterstück im Initiativenhaus „Straze“. Das musste aufgrund von Corona kurzfristig abgesagt werden. Dennoch ist geplant, auch einige Greifswalder Veranstaltungen ins Internet zu verlegen. Informationen dazu gibt es auf: www.eine-welt-mv.de/weltwechsel-2020

Lesen Sie auch

Von Christin Lachmann