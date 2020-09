Greifswald

Nur vereinzelt kommen an diesem Vormittag Besucher in den kleinen Laden neben dem „Schipp in“. In den Regalen stapeln sich Pullover und Käppis mit dem Logo des Segelschulschiffes „Greif“. Die gehen derzeit besonders gut, sagt Robert Greiner-Pol. Nur wenige Meter Luftlinie von dem Laden entfernt liegt das Segelschulschiff „Greif“ fest an der Kaikante.

Es gehöre eben dazu, dass ein Schiff grundsaniert werden muss, sagt der Bootsmann Greiner-Pol: „Ich würde auch Kaffee kochen oder Postkarten verkaufen, damit die ,Greif’ wieder segeln kann.“ Genau das macht er aktuell auch. Denn solange das Schicksal der Schonerbrigg noch in den Sternen steht, muss sich die Crew mit anderen Aufgaben über Wasser halten.

Mehr als nur ein Schiff

Mittlerweile, sagt Greiner-Pol, habe er sich dran gewöhnt, derzeit nicht mehr die Segel zu setzen, sondern abwechselnd mit dem zweiten Bootsmann alle zwei Wochen hinter der Laden-Theke zu stehen. Den zweifachen Vater würde es hart treffen, sollte die „Greif“, neben dem Marine-Schulschiff „ Gorch Fock“ (II) eines der letzten aktiven Berufssegelschiffe Deutschlands, nicht mehr in See stechen können. Die Sanierung des 69 Jahre alten Schiffes würde etwa 3,5 Millionen Euro kosten. Die Bedeutung der „Greif“, sagt der Bootsmann, sei mehr wert als das Geld: „Das Schiff ist ein Luxus, aber es auch wunderschön und es gibt den Menschen viel.“

Für Greiner-Pol ist der Zweimaster mehr als nur ein Schiff. Es ist der Ort, an dem sich sein Traumberuf erfüllt hat, den er bereits seit frühester Kindheit gehabt hat, und der Ort, an dem er seiner Frau einen Antrag machte.

Der singende Bootsmann: Gitarre immer mit dabei

Robert Greiner-Pol, der auch unter seinem Spitznamen Bob bekannt ist, ist viel in der Welt herumgekommen. Gesegelt ist er in die Karibik, nach Südafrika, Portugal oder Südfrankreich. „Wenn man es einmal erlebt hat, ist es schwer, wieder an Land zurückzukehren. Der Luxus für einen Seemann ist ein Schiff mit einem festen Hafen.“ Dieser Luxus erfüllte sich für Bob den Bootsmann vor anderthalb Jahren. Seit dem ist er fester Bestandteil der Crew. „Ich habe tausende Sachen in meinem Leben gemacht, aber das war der Punkt, bei dem ich gedacht habe, dafür habe ich all diese Dinge getan.“

Spendenaktion „Rette die Greif“ Die OSTSEE-ZEITUNG unterstützt mit Hilfe der Leser die Rettung der Greif. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die 125 000 Euro teure Erneuerung des Holzdecks finanzieren. Spendenkonto der OZ: ​Sparkasse Vorpommern; Zahlungsempfänger: ​Förderverein Rahsegler Greif e.V.; IBAN ​DE57 1505 0500 0102 1025 11. Zugunsten der Greif ist zudem am 26. September eine Versteigerung mit historischen Gegenstände aus der Seefahrt und Kunstwerken am Liegeplatzin Greifswald-Wieck geplant.

Nach seinem Abitur begann er zunächst ein Studium der Musikwissenschaften in Berlin. Schnell merkte er, dass es nicht das Richtige für ihn ist und er lieber etwas Praktisches machen möchte. Die Musik gab er allerdings nicht auf. Noch heute tritt er gemeinsam mit seiner Band „Stormbirds“ unter dem Künstlernamen „ Bob Beeman“ auf. Sein neuestes Album, das er selbst produziert hat, widmete er seinen beiden Töchtern Edda und Mathilda.

Musik bestimme auch seine Arbeit als Bootsmann auf der „Greif“. Die Tradition, die Kapitän Roland Hunscha eingeführt hat, führt Grein-Pol fort. Als singender Bootsmann hat er seine Klampfe immer in der Koje liegen. „Jedes Mal, wenn wir in den Hafen fahren, motiviere ich die Leute, dass sie am Ende singen.“ Es gehöre zum Brauchtum, dass die Crew am Ende einer jeden Fahrt singt. „Wenn nicht gesungen wird, war es also eine Albtraum-Reise“, sagt Greiner-Pol und lacht. So erklingt bei der Ankunft schon mal „The Passenger“ von Iggy Pop.

„Greif“: Viel Potenzial für die Zukunft

Das Ziel sehe er vor allem darin, dass Schiff „in neues Fahrwasser zu bringen. Ich unterstütze den Verein dabei, jüngere Leute ranzuholen. Ich will Kinder und Jugendliche an Bord sehen. Die Besonderheit dabei ist, dass man Leuten auf dem Schiff Selbstvertrauen schenken kann.“

Die „Greif“ sei ein Kulturspot und habe viel Potenzial für die Zukunft, ist sich der Bootsmann sicher. All die Ideen, die in der Schublade versteckt lagen, konnten bisher noch nicht verwirklicht werden. „Es ist eine Menge Arbeit, aber es ist eine wichtige und sinnstiftende Arbeit.“

Doch bekommt ein erfahrender Bootsmann wie Bob, der auch mitgeholfen hat, das Traditionssegelschiff „Ernestine“ wieder fit zu machen, nicht auch irgendwann mal die Seekrankheit? „Ich gewöhne mich daran und dann ist es auch vorbei. Ich kenne es eher, dass man eine Landkrankheit bekommt. Da wird einem übel, weil sich das Gehör wieder darauf einstellen muss, wieder an Land zu sein.“ Und wenn es die Gäste trifft? „Um die kümmern wir uns natürlich. Das nehmen wir auch ernst. Bei der Hansesail haben wir Gäste in Warnemünde mal abgesetzt, weil es da einen sehr starken Wellengang gab.“

Der Bootsmann hofft sehr, dass die Greif als maritimer Kulturspot nicht in Vergessenheit gerät und bald doch wieder mit voller Besatzung und Gästen in See stechen wird.Bis dahin wird er auch noch hinter der Ladentheke stehen oder beim Open-Ship die Gäste enternainen, auch wenn die Greif dabei fest an der Kai-Kante bleibt.

Von Christin Lachmann