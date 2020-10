Greifswald

Claire Amelie Schöne war noch keine elf Jahre alt, als ihre Mutter infolge eines Herzinfarkts starb. „Sie hatte sich noch gekümmert, dass ich auf eine andere Schule komme. Denn auf der Waldorf hatte ich Lernschwierigkeiten und Aggressionsprobleme“, schildert die heute 15-Jährige, die ohne Vater aufwuchs. Der plötzliche Tod durchkreuzte die Pläne der Mutter. Nach einem Tag im Kinderheim kam Amelie zur Tante, die das Sorgerecht erhielt und für sie einen Platz im Kinder- und Jugendzentrum (KJZ) organisierte. Seither lernt das Mädchen aus Steinmocker nahe Neetzow an dieser staatlich anerkannten Ersatzschule mit dem „Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung“.

Klingt ganz unaufgeregt. Ist in Wahrheit aber eine besondere Schule: Hier lernen Kinder, die anderswo als verhaltensauffällig abgestempelt wurden, früher gar als „schwer erziehbar“ galten, sich zum Teil der Schule ganz verweigerten.

Im Haus des Arbeitens und Lernens bekommen indes alle eine zweite Chance. Und zwar seit 30 Jahren mit beachtlichem Erfolg: „Rund 80 Prozent unserer Kinder und Jugendlichen schaffen es, die Schule anzunehmen, packen den Abschluss der Berufsreife oder die Reintegration in eine Regelschule“, sagt Schulleiter Bernd Torbicki aus Anlass des Jubiläums mit verhaltenem Stolz. Eine große Party findet trotzdem nicht statt. Das Feiern geht hier so leise über die Bühne wie das Erreichen kleiner Ziele. Alles ohne Tamtam.

Das Kinder- und Jugendzentrum In Kooperation des Kinder- und Jugendzentrums e.V. und dem Schul- sowie Jugendamt der Stadt Greifswald entsteht 1990 das Projekt „Arbeiten und Lernen“, es wird 1991/92 über den Europäischen Sozialfonds gefördert. Sein Domizil hat es in der Friedrich-Loeffler-Straße. Genutzt werden die Werkstätten des Bildungszentrums Greifswald. 2002 erhält die Einrichtung die Genehmigung als Ganztagsschule für den Sekundarbereich I (5.–9. Klasse) mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Ein Jahr später erfolgt der Umzug an den Standort Hans-Beimler-Straße 63. Träger ist die Kinder- und Jugendzentrum gGmbH. Die Schule wird 2008 um den Grundschulbereich erweitert. 2017 öffnet die Außenstelle in Bergen auf Rügen. 2020 wird auch sie um Grundschulgruppen erweitert, um Kindern weite Wege zu ersparen, denn der Einzugsbereich ist groß, umfasst beide Vorpommern-Landkreise. Seit Schulgründung vor 30 Jahren besuchten knapp 4000 Schüler das KJZ, zurzeit sind es 120 – umsorgt von 60 Fachkräften. Zum Team gehören neben Lehrern auch Sozialpädagogen, Erzieher und Psychologen. Aufnahmekriterium für alle Schüler ist ein diagnostizierter sonderpädagogischer Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung. Diesen finanziert das Land. Die Eltern müssen daher kein Schulgeld zahlen.

„Ich hab geschrien, auch geschlagen“

Amelie macht aus ihrer Vergangenheit kein Geheimnis: „Früher bekam ich in der Waldorfschule oft Wutanfälle“, erzählt die Schülerin der Lerngruppe 9. Wurde sie geärgert, rastete sie aus. Der Unterricht? Mehr Frust als Lust. Das habe sich auch nicht sofort geändert, als sie im Haus des Arbeitens und Lernens landete. „Ich fand das hier anfangs blöd, war ja die Neue. Also hab’ ich mich verweigert“, blickt sie zurück. „Aber dann merkte ich: Die meisten sind hier ja ähnlich drauf wie ich, nicht so komisch wie an der alten Schule. Und dann wurde es besser.“

30 Jahre Kinder- und Jugendzentrum. Fast 4000 Kinder und Jugendliche gingen seit Gründung durch diese Schule. Quelle: Sascha Meichsner

Bei ihrem Mitschüler Friedrich Rosenthal war’s ähnlich: In der Krullschule eingeschult, fühlte sich der schmächtige Junge häufig schikaniert: „Damals war ich der Kleinste in der Klasse, wurde oft gemobbt. Also nahm ich eine Verweigerungshaltung ein“, sagt der heute 14-Jährige. Als er in der 2. Klasse schließlich ins KJZ kam, sei es anfangs noch schlimmer geworden: „Hier kamen Aggressionsprobleme hinzu. Ich hab’ geschrien, auch geschlagen“, offenbart der Schüler. Doch mit der Zeit habe er sich auf die Lehrer und Sozialpädagogen eingelassen. „Wenn ich heute sehe, wie einer von den Jüngeren auf dem Schulhof gemobbt wird, gehe ich dazwischen.“

Viele erleben ständig Misserfolge

Bis ein Schüler solch eine Entwicklung nimmt, sagt Bernd Torbicki, sei es oft ein sehr langer Weg mit Höhen und Tiefen. „Wenn Kinder zu uns kommen, weisen sie häufig extreme Auffälligkeiten auf, sind von uns gar nicht zu erreichen. Sie haben ständig Misserfolgserlebnisse, fühlen sich als Außenseiter“, sagt er. Die Ursachen seien vielfältig, die Problemlagen komplex.

Wenn Kinder sich überfordert fühlen, machen sie dicht. „Häufig spielt auch das soziale Umfeld eine Rolle, die psychische Konstitution, körperliche Beeinträchtigungen … Und wenn dies nicht ausreichend kompensiert wird, entwickeln die Kinder Verhaltensstrategien, um aus all dem herauszukommen. Im Einzelfall endet es so, dass sie der Schule komplett fernbleiben“, verdeutlicht der Pädagoge.

Schulleiter Bernd Torbicki und Qualitätsbeauftragte Rita Sauer freuen sich, dass viele ehemalige Schüler einen Beruf erlernt haben, heute im Einzelhandel, in Autowerkstätten, Baufirmen und anderswo einer Arbeit nachgehen. Quelle: Petra Hase

Null Bock auf Schule

Das Kinder- und Jugendzentrum habe kein Allheilmittel, um alle Heranwachsenden wieder auf den rechten Pfad zu bringen. Die Erfahrungen, dass viele es schaffen, helfen allerdings. Kleine Lerngruppen, verkürzter und handlungsorientierter Unterricht sowie praxisnahe Werkstattarbeit tun ein Übriges. „Begonnen haben wir 1990 mit acht Jugendlichen, die damals im Heim untergebracht waren“, blickt Torbicki zurück. „Sie hatten null Bock auf Schule. Oder Schulen sagten: Die nehmen wir nicht mehr auf“, erinnert er sich. Gemeinsam mit der Stadt habe das Kinder- und Jugendzentrum nach einer Lösung gesucht. Das Projekt „Arbeiten und Lernen“ wurde aus der Taufe gehoben. Ziel war es, den Schützlingen in Werkstätten wieder einen strukturierten Tagesablauf zu geben. Von Schulabschluss konnte kaum die Rede sein.

Das wurde 2002 mit Genehmigung der Ganztagsschule anders. Die Schülerzahl stieg – aus 16 wurden 40. Und als 2008 der Grundschulbereich hinzukam, wuchs die Einrichtung weiter: Heute lernen in Greifswald etwa 90 Kinder und Jugendliche und weitere 32 auf Rügen.

Selbstvertrauen entwickeln

Während sich die Strukturen änderten, die Angebote der Werkstätten erweitert wurden, blieben die Ziele die gleichen: „Wichtig ist, dass die Schüler etwas Sinnhaftes machen, um Motivation daraus zu ziehen“, betont Bernd Torbicki. Sie sollen die eigenen Fähigkeiten entdecken, Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen entwickeln, möglichst die Berufsreife erlangen oder in eine Regelschule zurückkehren. Das erfordere Geduld, dauere häufig Jahre. „Aber Eltern sind oft ungeduldig“, sagt er.

Elternvertreterin Sabrina Ulrich weiß hingegen, dass alles seine Zeit braucht. Ihr Sohn Tom, heute 13 Jahre alt, ist seit der 2. Klasse im KJZ. „An der ersten Schule war er der kleine böse Junge. Was schiefgelaufen ist, wissen wir gar nicht so genau“, sagt die Mutter von vier Kindern. Die zweite Schule sei dann nur eine Episode gewesen, für Tom nicht besser, also habe sie nach einer Alternative gesucht und im KJZ gefunden. „Hier ist man von Anfang an auf Tom eingegangen. Die Lehrer haben immer die Fassung bewahrt, egal, was er gemacht hat. Und Tom merkte, dass er mit seinen Spinnereien nicht durchkommt“, erzählt die 40-Jährige.

Nicht immer sei sie mit den Lehrern und Sozialpädagogen einer Meinung. „Doch es ist ein sehr gutes Miteinander“, lobt sie, „der Kontakt ist eng. Man kann auch sagen, was einem nicht passt.“

Klare Ziele für die Zukunft

Das tut auch Friedrich: „Ich finde die Lehrer auch ganz in Ordnung. Aber mich stört, dass es häufig Wechsel gibt. Kaum hat man sich an jemanden gewöhnt, kommt ein Neuer“, sagt er. Und Amelie meint: „Einige Lehrer haben auch paar Macken. Aber sie sind alle sehr nett, haben Zeit für uns. Wir verstehen uns gut.“ Am besten finde sie Herrn Wokittel. „Der ist in Mathe immer sehr entspannt!“ Sagt’s und lacht. Deshalb werde Mathe auf den letzten Metern wohl noch zu ihrem Lieblingsfach – neben Deutsch und Informatik.

Noch in diesem Schuljahr will die 15-Jährige ihre Berufsreife erlangen. „Sieht gut aus, ich habe sehr gute Noten“, zeigt sich Amelie zuversichtlich. Und danach? „Ein Jahr Bufdi im sozialen Bereich“, erklärt sie. Auch Friedrich hat klare Vorstellungen von seiner Zukunft: „Ich habe sehr viel Ahnung im Bereich Elektronik und möchte eine Firma gründen“, verrät er. Alles ist unmöglich.

Von Petra Hase