Pünktlich zum Fest haben es alle geschafft: Die Mutterschafe von Dörte Wolfgramm-Stühmeyer haben abgelammt. Ausgelassen und voller Bewegungsdrang toben die possierlichen Lämmer auf der Weide, necken sich gegenseitig oder rennen um die Wette, bis der kleine Hunger kommt. Muttermilch oder doch schon einmal das saftige Grün probieren? Beides scheint lecker, macht satt und glücklich!

„Seit einer Woche ist unsere Herde bis auf ein paar Ausnahmen wieder auf dem Deponieberg in Greifswald“, sagt die Ökolandwirtin aus Levenhagen. Einige Muttertiere brachten ihren Nachwuchs erst vorige Woche zur Welt. Die winzigen Nachzügler sind für die Freiluftsaison noch nicht fit, verleben deshalb einige Tage im Jarmshagener Stall, bevor es nach draußen geht.

Dörte Wolfgramm-Stühmeyer in ihrem Regionalladen, den es seit Herbst 2021 in Levenhagen gibt. Zum Sortiment gehören eigens hergestellte Rinderbrühe und Klötenköm, sprich: Eierlikör. Quelle: Petra Hase

Sechs Monate auf der Weide

Mit 120 Lämmern ist Wolfgramm-Stühmeyer in diesem Jahr ganz zufrieden. Keines von ihnen landet davon übrigens an diesem Wochenende auf dem Ostergabentisch, wie Laien womöglich vermuten: Sechs Monate gehen ins Land, bis die jetzt Geborenen unters Messer kommen und an Liebhaber von Biofleisch küchenfertig verkauft werden.

Allerdings hätten es einige Lämmer mehr sein können: Im Januar riss ein Wolf in zwei verschiedenen Nächten auf dem Deponieberg an der Ladebower Chaussee insgesamt sechs der 95 starken Muttertierherde und verletzte weitere schwer. Der Schock bei Dörte Wolfgramm-Stühmeyer saß tief. Sie befürchtete, dass der Stress, dem die hochtragenden Schafe aufgrund des unerwünschten Besuchs ausgesetzt waren, zu erheblichen Verlusten im Frühjahr führe. „Zum Glück ist das nicht eingetreten“, sagt die 41-Jährige.

Auch Schweine gehören zum Hof. Sie werden auf Stroh und natürlich mit Auslauf gehalten. Quelle: Petra Hase

Strom im Zaun ist keine Option

Vor dem neuen Austrieb der Herde habe die Hansestadt als Eigentümerin des Geländes den Zaun repariert. An Stellen, an denen sich einst Wildschweine ihren Weg bahnten und später wohl der Wolf, sei ein Untergrabschutz eingebaut worden. Dennoch bleibe die Angst, dass Isegrim wiederkommt. „Dann hätte sich der Berg für uns als Weide erledigt. Ich kann unmöglich den ganzen Zaun mit Strom versorgen“, sagt die Agrarökologin.

Kosten und Zeitaufwand wären immens und für ihren kleinen Familienbetrieb, den sie erst im Februar vom Neben- auf Haupterwerb ummeldete, wirtschaftlich nicht darstellbar. Mindestens alle zwei Wochen müsste sie den Zaun in der grünen Saison freimähen, damit der Strom nicht unterbrochen werde. Auch Herdenschutzhunde seien für sie keine Option. „Auf dem Berg haben so viele Menschen Zutritt wegen der früheren Deponie, der Photovoltaikanlage und des Heizkraftwerkes – wer soll da für die Sicherheit sorgen?“, fragt Wolfgramm-Stühmeyer mit sorgenvoller Stirn.

Diese Lämmer sind schon etwas größer. In Kürze geht es raus auf die Weide. Quelle: Petra Hase

Die ersten Kälber sind auch schon da

Doch dann strahlt sie wieder übers ganze Gesicht: „Auch wenn im Frühjahr die meiste Arbeit anfällt, mein Tag oft um vier Uhr beginnt und erst 23 Uhr endet, ist es doch die schönste Jahreszeit“, schwärmt sie. Kaum seien die Lämmer alle auf der Welt, beginne das Abkalben auf der Koppel am Stall in Jarmshagen: „Die ersten drei Kälber kamen am 19. März“, erzählt Dörte Wolfgramm-Stühmeyer mit ganzem Stolz.

Rund 130 Rinder gehören zu ihrer Herde – oder anders formuliert: „Ich habe 50 Mutterkühe plus Nachzucht.“ Viel Arbeit für eine Frau, die noch dazu Ehefrau und Mutter dreier Kinder ist. Deshalb sei sie froh und glücklich, von ihren Eltern, die über zwei Jahrzehnte den Hof bewirtschafteten, noch Hilfe zu erhalten. Auch ihr Mann – selbst Agrarökonom, aber nicht im Familienbetrieb tätig – unterstütze sie nach seinem Feierabend und am Wochenende.

Während konventionelle Landwirte die Rinder in der Regel nach 20 bis 24 Monaten zum Schlachten führen, „werden sie bei mir mindestens 36 Monate alt und sind Zeit ihres Lebens auf der Koppel“, verdeutlicht sie den Unterschied. Außerdem reife ihr Biofleisch nach der Schlachtung vier Wochen in der Kühlzelle, bevor es küchenfertig zerlegt und für den Verkauf vakuumiert werde. Der große Aufwand hat seinen Preis: Das Kilo Rinderbraten kostet 22 Euro, Rumpsteak 37 Euro, um nur zwei Beispiele zu nennen. Auch Lammkeule ist mit 24 Euro pro Kilogramm alles andere als preiswert.

Rund 220 Produkte gehören zum Sortiment des Regionalladens, der mittwochs bis freitags von 16 bis 20 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet hat. Quelle: Petra Hase

Regionalladen mit 220 Produkten

Doch der Hof hat seine Fans – weit im Land verteilt. Regelmäßig fährt Dörte Wolfgramm-Stühmeyer beispielsweise nach Rostock, um dort Privathaushalte zu beliefern. Hiesige Kunden indes können seit Herbst auch im „Regionalladen Wolfgramm“ in Levenhagen Wurst- und Fleischerzeugnisse aus eigener Produktion erwerben.

Aber nicht nur. „Wir haben auch sehr viele Produkte von anderen Erzeugern aus Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen im Angebot. Insgesamt stehen 220 zur Auswahl“, wertschätzt die taffe Frau die Kooperation mit vielen regionalen Erzeugern. Im Sortiment befinden sich beispielsweise Fruchtaufstriche von Mari-Lädchen aus Pamitz, Kartoffeln aus Stahlbrode von Gerald Schulz, Gewürze aus Alt Teterin, Boddenlandeis aus Neuendorf bei Kemnitz, Öl von der Ostseemühle Langenhanshagen, Nudeln vom Gut Netzeband oder eingelegtes Gemüse vom Hofladen Koppe aus Blesewitz ...

Und was darf in diesen Tagen nicht fehlen? „Unser Klötenköm aus eigener Produktion“, sagt Dörte Wolfgramm-Stühmeyer mit Blick auf die kühl gelagerten Flaschen im Laden. Allzu viele sind nicht mehr vorrätig.

