Behrenhoff

Vor 50 Jahren starb der 1889 in Behrenhoff als Sohn eines Pfarrers geborene Theologieprofessor Otto Bauernfeind. Er hat unter anderem zur Apostelgeschichte und dem Markusevangelium geforscht und viele Jahre an der Universität Greifswald als außerordentlicher Professor gewirkt. Als Mitglied der Bekennenden Kirche stand er dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüber, verlor 1939 seine Stellung.

Wie so viele seiner Generation meldete sich Otto Bauernfeind 1914 freiwillig am Beginn des Ersten Weltkriegs, wurde jedoch schon im Oktober des gleichen Jahres verwundet. Er war dann Lazarettpfarrer in Kolberg, wurde 1915 in Greifswald zum Lizenziaten der Evangelischen Theologie promoviert.

1916 bis 1920 war Bauernfeind Marinepfarrer. Ein Jahr nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg heiratete er laut seiner Göttinger Personalakte am 20. August 1919 Mathilde Haußleiter, eine Tochter des Greifswalder Theologieprofessors Johannes Haußleiter. Ein Jahr später wurden Tochter Elisabeth und 1924 Sohn Friedrich Wilhelm geboren. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits an der Uni Greifswald tätig, zunächst als außerplanmäßiger Assistent am von Professor Freiherr Eduard von der Goltz geleiteten Theologisch-Praktischen Institut. 1922 habilitierte er sich und erhielt einen Lehrauftrag für die Einführung in das und die Textgeschichte des Neuen Testaments.

Ab 1928 war Bauernfeind außerordentlicher Professor und wechselte drei Jahre später als außerordentlicher Professor an der Universität Tübingen. Da er dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüberstand und sich in der Bekennenden Kirche engagierte, wurde ihm 1939 die akademische Lehrbefugnis entzogen. Von 1939 bis 1947 war er als Krankenhauspfarrer in Württemberg tätig.

Von 1946 bis zu seiner Emeritierung 1957 war Bauernfeind dann ordentlicher Professor für Neues Testament in Tübingen.

Von Eckhard Oberdörfer