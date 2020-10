Greifswald

Dank mutiger Greifswalder hat die Hansestadt den Zweiten Weltkrieg unzerstört überstanden. Der von Bombenangriffen verschont gebliebene Ort wurde am 30. April 1945 kampflos an die Rote Armee übergeben. Dennoch gibt es in der Altstadt weniger historische Bausubstanz als in der Nachbarstadt Stralsund, die 1944 einen verheerenden Bombenangriff erlebte.

DDR : Stralsund-Denkmal von internationalem Kunstwert

Das liegt nicht allein daran, dass Stralsund in seiner Geschichte großteils wirtschaftlich erfolgreicher als Greifswald und zudem zwischen 1720 bis 1932 erst Regierungssitz Schwedisch-Pommerns und dann Neuvorpommerns war. Schon 1962 hatte das Kultusministerium der DDR die historischen Zentren von Görlitz, Quedlinburg und Stralsund als „Denkmale von besonderer nationaler Bedeutung und internationalem Kunstwert“ geadelt. Aber das ist nur eine Seite der Medaille.

Anzeige

Mit einer Ausstellung wurde den Greifswaldern die Umgestaltung anhand von Modellen vorgestellt Quelle: Helmut Martens

Im nördlichen Teil der Altstadt überwiegt in Greifswald heute der Plattenbau, allerdings in angepasster Form. Der Kunsthistoriker Jakob Sperrle hat die Greifswalder Plattenbauten gar als die schönsten ganz Ostdeutschlands bezeichnet. Und sein Kollege Frank Hartung lobte die Knopfstraße schon als eine der besten architektonischen Leistungen des Arbeiter- und Bauernstaates. Der gehört zum anspruchsvollsten Umgestaltungsgebiet I, dem bis zur Wende zwei weitere folgten. Nummer drei artete zum Flächenabriss aus. Zur Wende waren weite Teile der Altstadt ein Trümmerfeld. Das ist aber ein anderes Thema.

Forschungsprojekt vieler Partner

Am Anfang stand ein ganz anderer Anspruch. 1970 startete die Deutsche Akademie für Bauwesen (ab 1973 Bauakademie der DDR) ein bis 1972 laufendes interdisziplinäres Forschungsprojekt für eine sozialistische Umgestaltung der Altstadt als Modell für andere Städte und Siedlungszentren der DDR. Die Bauakademie war die zentrale wissenschaftliche Einrichtung für Architektur und Bauwesen in der DDR und verfügte über große praxisorientierte Forschungskapazitäten. Der Wert historischer Häuser inklusive ihrer Innenausstattung wurde weit geringer eingeschätzt als heute.

Auch interessant: Der Mann, der die Platte in die Altstadt brachte

Der untere Teil der Knopfstaße heute Quelle: eob

Dass Greifswald ausgewählt wurde, hängt mit der Industrialisierung der Stadt dank Ansiedlung des Kernkraftwerkes und des Nachrichtenelektronikwerks in den 1960er-Jahren zusammen. Greifswald sollte zweites Zentrum des Bezirkes Rostock werden und zur Jahrtausendwende 150 000 Einwohner haben. Dafür wurden nicht nur Wohnungen, sondern auch eine andere Infrastruktur nötig.

Am Hansering 1987 Quelle: Torsten Rütz

Koordiniert wurde das Forschungsprojekt Greifswald vom Bezirksbauamt Rostock, dem Bezirksarchitekten und der 1969 eingesetzten Stadtarchitektin Helga Hüller. Einbezogen waren unter anderem die Räte der Städte Rostock und Greifswald.

Das Stadtbild wurde analysiert, die Erhaltungswürdigkeit von Gebäuden untersucht, Möglichkeiten der Gestaltung erörtert. Durch fehlende Bauunterhaltung war die Substanz vieler Häuser zerschlissen, der Komfort ließ – freundlich gesagt – zu wünschen übrig. In den Neubaugebieten war dieser deutlich höher.

Lesen Sie auch: Flächenabriss und Umbau Greifswalds

Von radikaler Umgestaltung verschont

Die Umgestaltung von Altstädten war damals europaweit in West und Ost gleichermaßen angesagt. Dabei besaß Autogerechtigkeit einen sehr hohen Stellenwert.

Greifswald hätte zum Zeitpunkt des Starts des Forschungsprojektes 1970 auch einen anderen Weg der Umgestaltung nehmen können. Denn im Mai 1969 hatte ein Preisgericht über die Ergebnisse eines Wettbewerbs zur sozialistischen Umgestaltung Greifswalds entschieden. Wäre dieses laut Stadtarchivar Uwe Kiel „rigorose Konzept eines unverwechselbaren ‚sozialistischen Stadtbildes‘“ umgesetzt worden, stünde im Zentrum heute eine Kongresshalle, Hochhäuser hätten den Altstadtkirchen Konkurrenz gemacht und von der historischen Bausubstanz wäre nicht viel geblieben.

In der Hafenstraße 1977 Quelle: Eckhard Oberdörfer

Insofern hatte die Stadt am Ryck Glück. Die Umgestaltung der Greifswalder Altstadt wurde zum „Testfall eines wissenschaftlich begleiteten Experimentalvorhabens zur sozialistischen Umgestaltung von Städten und Siedlungszentren.“ Die Ergebnisse des Forschungsprojektes fanden Eingang in den Generalbebauungsplan der Stadt Greifswald von 1972 bis 1990. 1974/75 wurden im Greifswalder Plattenwerk die technologischen Voraussetzungen für den Stadtumbau mit modifizierten Platten entwickelt. Dafür schrieb das Wohnungsbaukombinat Rostock einen innerbetrieblichen Wettbewerb aus.

Lesen Sie weiter: Das Greifswalder Zentrum und die Zeugen der Geschichte

Parkplätze statt Häuser am Ryck

Wie das etwa fünf Hektar große Umgestaltungsgebiet I zwischen dem heutigen Museumshafen, dem Schuhhagen (damals Teil der Straße der Freundschaft), Johann-Sebastian-Bach-Straße und Brüggstraße aussehen sollte, stand im November 1973 weitgehend fest. Der Abriss der Häuser nördlich der Roßmühlenstraße, bis dahin nur eine Gasse, war damit beschlossene Sache. Hier entstand die neue Stadtkante, davor gab es nun Parkplätze. Ruhender Verkehr war schon in der DDR ein Problem. Im Umgestaltungsgebiet I wurden 32 von 112 Vorderhäusern erhalten. Umfangreiche Ausgrabungen und Dokumentationen gab es damals nicht.

1981 wurde die Fertigstellung des Umgestaltungsgebiets I gefeiert. Quelle: Jürgen Rother

Nach den umfangreichen Abrissmaßnahmen begann 1978 der Neubau. Als 1981 die Fertigstellung des Umgestaltungsgebietes gefeiert wurde, waren viele der eigentlich zu erhaltenden Gebäude nicht wie geplant saniert worden. Dazu gehörte beispielsweise die Marktnordseite, wo nur noch Fassaden standen. Insgesamt befand sich die Altstadt in einem beklagenswerten Zustand.

Der 1969 bis 1984 als Leiter des Greifswalder Büros für Stadtplanung tätige Frank Mohr zog 2004 auf einer Tagung dennoch eine positive Bilanz. So sei das Stadtzentrum durch einen hohen Anteil moderner Wohnungen lebendig gehalten worden. „Der Verfall Greifswalds wäre unaufhaltsam gewesen, hätte es nicht neue Entwicklungslinien für die Stadt gegeben.“ Mohr bilanziert: „Die Bürger und Besucher Greifswalds finden, dass die neuen Häuser der traditionsreichen Stadt gut zu Gesicht stehen.“

Info: In diesem Jahr erscheint ein Text-Bild-Band von Eckhard Oberdörfer, Peter Binder, Jürgen Rother und Torsten Rütz, der die Entwicklung der gesamten Stadt in den letzten 50 Jahren beleuchtet.

Von Eckhard Oberdörfer