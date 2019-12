Greifswald: Vorkaufsrecht für Steinbeckervorstadt auf dem Prüfstand

Greifswald

Die Verwaltung soll prüfen, ob die Möglichkeit besteht, ein Vorkaufsrecht der Stadt für die Steinbeckervorstadt einzurichten. Darauf haben sich die Bürgerschaftsmitglieder am Montag geeinigt. Die SPD brachte den Vorschlag ein. „Wir wollen nicht, dass die städtebauliche Entwicklung durch Bodenspekulationen unterwandert wird“, sagte Fraktionschef Andreas Kerath. David Wulff von der FDP äußerte Unverständnis. „Mit jedem Kauf und jedem Verkauf durch die Stadt wird ein Grundstück teurer“, wandte er ein. „Zu Dumpingpreisen darf die Stadt die Flächen dann gar nicht mehr weggeben.“ Bausenatorin Jeannette von Busse betonte im Vorfeld, dass so ein Vorkaufsrecht eine sehr sorgfältige juristische Prüfung erfordere und vermutlich einige Zeit in Anspruch nehme.

Für den Stadtteil Steinbeckervorstadt wird gerade ein Masterplan ausgearbeitet, der sich mit der künftigen Entwicklung des Stadtteiles beschäftigt. Die Bürgerinitiative Steinbeckervorstadt hatte Bedenken geäußert, dass sich durch den ungeeigneten Baugrund die Baukosten erhöhen und damit auch die Mieten im hochpreisigen Segment festgesetzt werden könnten. Sie hatten die Überlegungen zum Vorkaufsrecht angestoßen und mit einem Plätzchenverkauf „Ein Plätzchen für jeden“ vor dem Rathaus auf das Thema aufmerksam gemacht. Aktuell sei die Verwaltung gerade in der Auswertungsphase der Bürgerhinweise, teilte Bauamtsleiter Thilo Kaiser mit. Danach ist ein Runder Tisch mit Mitgliedern der Bürgerinitiative geplant, bevor der Masterplan in den Gremienlauf geht.

Von AZ