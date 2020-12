Greifswald

Vor zwei Jahrhunderten hat Caspar David Friedrich (1774 bis 1840) sein Gemälde „Das Eismeer“ fertiggestellt. Ein Schiff hat sich inmitten der bizarren Landschaft zur Seite geneigt und droht jeden Moment zu sinken. „ Caspar David Friedrich hat auch Schnee über Gräbern gemalt“, erinnert Anne Hemkendreis. Grabsteine neigen sich auf den Bildern. Symbole der Vergänglichkeit, des unwiederbringlichen Verlustes.

Die Sehnsucht nach der intakten Welt und die Klimakatastrophe

Friedrich war ein Zeitgenosse des durch einen Vulkanausbruch ausgelösten „Jahrs ohne Sommer“ als Staub und Asche die Erde verdunkelten, es kam zu Hungersnöten. Es könnte eine Ursache für die Hinwendung der Romantiker zu Katastrophenszenarien sein.

Das ist ebenso interessant wie deren Sehnsucht nach einer intakten Welt für die heutigen Künstler, die sich mit der Bedrohung durch den Klimawandel auseinandersetzen. Mit solchen Fragen befasst sich Anne Hemkendreis als Gastwissenschaftlerin im Krupp-Kolleg unter der Überschrift „Verschneit, Vereist, Verewigt? – Mensch und Natur in der Kunst von der Romantik bis zur Eco Art“. Romantische Ästhetiken und Modelle in der Klimakunst haben seit den 1980er Jahren Konjunktur. Dabei spielt die Frage nach der Verantwortung der Menschen für Krisen durchaus eine Rolle. Die Wandelbarkeit von Schnee und Eis eignet sich besonders für die Darstellung.

Anne Hemkendeis forscht in Greifswald zu Mensch und Natur von der Romantik bis Eco Art. Der von Caspar David Friedrich dargestellte Markt ist dafür ein guter Ort Quelle: Eckhard Oberdörfer

Norddeutschland und Skandinavien im Fokus

„ Greifswald ist ein idealer Ort, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen“, sagt die Kunsthistorikerin. Hier wurde Caspar David Friedrich geboren, die Romantik ist hier sehr präsent, an der Uni wird dazu geforscht, sie ist auch geografisch am richtigen Ort. Der Fokus von Anne Hemkendreis stehen Norddeutschland und Skandinavien. Auch die Schenkung dänischer Gemälde an das Landesmuseum ist für sie von großem Interesse.

Die Sehnsucht nach unzerstörten, überwältigenden Landschaftseindrücken war auch für die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstehenden Künstlerkolonien, die Freiluftmalerei wichtig. Ebenso wie die Faszination der Nordpolentdecker, der Eroberer des Nordens. Die Sehnsucht nach Intaktheit spiegelt sich in der Kunst.

Den Vortrag von Dr. Anne Hemkendreis „Verschneit, Vereist, Verewigt? – Mensch und Natur in der Kunst von der Romantik bis zur Eco Art“ können Interessierte am 3. Dezember 2020 um 18 Uhr im virtuellen Hörsaal (über www.wiko-greifswald.de) erleben.

Von Eckhard Oberdörfer