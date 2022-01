Greifswald

Volle Auftragsbücher bei Handwerksfirmen, steigende Materialpreise und Lieferengpässe treiben die Baukosten scheinbar unaufhaltsam in die Höhe. Für Immobilienunternehmen wie die kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald (WVG) mit ihren zahlreichen laufenden Bauprojekten eine schwierige Zeit. Wird sie die immensen Kostensteigerungen in diesem Jahr auf die Mieter umlegen?

„Nein“, lautet die klare Antwort dazu von Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit. Bereits im vorigen Jahr hat sich die WVG aufgrund der Coronapandemie und deren Auswirkungen auf das Haushaltsbudget vieler Familien gegen steigende Mieten entschieden. Die städtische Tochter sehe sich in der sozialen Verantwortung. „Auch in diesem Jahr wird es auf Beschluss unseres Aufsichtsrates bei Bestandsmieten keine Mieterhöhungen geben“, sagt Adomeit.

Dabei wäre dies auf der Grundlage des gültigen Mietspiegels durchaus möglich. 2021 habe die WVG damit auf rund 20 000 Euro Mieteinnahmen verzichtet. In diesem Jahr summierten sich die Beträge gar auf 62 000 Euro, die nicht in die Kasse fließen.

An der Hafenstraße läuft die Pfahlgründung. Hier will die WVG insgesamt drei Häuser mit knapp 100 Wohnungen errichten. Quelle: Petra Hase

Durchschnittsmiete liegt bei 5,44 Euro pro Quadratmeter

Während insbesondere die Linken in der Greifswalder Bürgerschaft in der Vergangenheit wiederholt die Mieten der WVG als zu hoch kritisierten, bezeichnet Adomeit die Entwicklung als moderat und sozialverträglich: Etwa 3200 und damit etwa 37 Prozent der rund 8800 Wohnungen kosten maximal fünf Euro pro Quadratmeter. Nur 230 Mietwohnungen seien teurer als acht Euro pro Quadratmeter. Die Durchschnittsmiete der WVG liege aktuell bei 5,44 Euro pro Quadratmeter, vor zwei Jahren habe der Quadratmeterpreis noch 5,27 Euro betragen. Aufgrund vieler fertiggestellter Neubauten mit relativ hohen Mieten, wie etwa der innerstädtische Hansehof, sowie des Abbruchs maroder Gebäude mit kleinen Mieten sei der Durchschnittswert gestiegen.

WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit zeigt sich zuversichtlich, die geplanten Bauprojekte 2022 auch realisieren zu können. Quelle: Martina Rathke

Nachdem in den vergangenen Jahren jeweils mehr Wohnungen abgerissen wurden, als neu entstanden, „hat das Unternehmen 2021 erstmals genau so viele Wohnungen neu errichtet wie abgerissen“, betont Alexander Krüger (Grüne), seit September 2021 Aufsichtsratsvorsitzender der WVG. Das sei ein richtiger Weg, denn die Bevölkerung nehme weiter zu statt ab, wie einst prognostiziert.

Der alte Thälmannring 44–47 ist abgerissen, in Kürze rollen hier die Bagger an. Zwei neue Häuser sollen an der Stelle entstehen. Quelle: Petra Hase

WVG-Chef rechnet wieder mit einem Plus

„Als Aufsichtsrat haben wir ein Auge darauf, dass es bei der WVG nie zu einer finanziellen Schieflage kommen wird. Als Stadt unterstützen wir das Tochterunternehmen. Da ist es sinnvoll, dass auch wieder etwas an die Stadt zurückfließt. Alexander Krüger, Aufsichtsratsvorsitzender Quelle: OZ-Archiv/Die Grünen

Doch wie schafft es das kommunale Wohnungsbauunternehmen, trotz steigender Baukosten Jahr für Jahr millionenschwere Gewinne zu erzielen? 2020 etwa schloss die WVG mit einem satten Plus von 8,7 Millionen Euro ab. Die Hansestadt als Gesellschafterin konnte sich über eine Gewinnausschüttung von vier Millionen Euro freuen, etwas weniger als in den Jahren zuvor. Auch für 2021 rechnet Adomeit wieder mit einem positiven Ergebnis, so dass die Stadt Nutznießer sein werde.

In erster Linie, so der Chef, sei das der guten Arbeit aller 280 Konzernmitarbeiter und einem soliden Wirtschaften zu verdanken. Zwar sei es nicht gelungen, die Bauvorhaben des vorigen Jahres umzusetzen. Von den geplanten Gesamtinvestitionen in Höhe von 29 Millionen Euro konnten nur zwei Drittel realisiert werden. Coronabedingte Verzögerungen und Kapazitätsgrenzen bei Baufirmen seien die Ursache. „Wir haben allerdings viel mehr in die Projektentwicklung investiert, konnten dadurch mehr Ausschreibungen auf den Weg bringen“, sagt Adomeit. Zeitnahe Projektrealisierung ermögliche es, Kostensteigerungen in Grenzen zu halten und angekündigte Miethöhen für Neubauprojekte nicht zu überschreiten.

Stilower Wende in einem Jahr fertig

Ein Beispiel: die Stilower Wende 3–8. In drei Wohnhäusern entstehen dort gegenwärtig 85 barrierefreie Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern. Eines der Häuser ist freifinanzierter Wohnungsbau, „die Miete wird bei 8,25 Euro je Quadratmeter liegen“, kündigt Adomeit an. Für die zwei anderen Gebäude erhält die WVG Fördermittel, sie fallen in die Kategorie „sozialer Wohnungsbau“ und können nur mit Wohnberechtigungsschein bezogen werden. Pro Quadratmeter seien nach Fertigstellung Ende 2022/erstes Quartal 2023 zwischen 6,60 bis 7,40 Euro pro Quadratmeter fällig.

Ähnlich gestalten sich die künftigen Mieten in den zwei geplanten Neubauten Thälmannring 44/46 mit 74 neuen Wohnungen. Ein Gebäude wird vom Land gefördert, das andere ist frei finanziert und soll sich mit Mieten von maximal 8,80 Euro pro Quadratmeter tragen. Der langgestreckte Plattenbau, der das Quartier über Jahrzehnte prägte, ist abgerissen. In Kürze rollen die Bagger an. „Allein hier investieren wir 14 Millionen Euro“, sagt Adomeit und rechnet mit zwei Jahren Bauzeit.

Pfahlgründung an der Hafenstraße

Begonnen haben dagegen bereits die Aktivitäten im B-Plan-Gebiet Hafenstraße 55. Die WVG ist auf diesem sechs Hektar großen Areal am Ryck einer von mehreren Playern, die das innenstadtnahe Wohngebiet in den nächsten Jahren entwickeln. Sie will drei Häuser mit insgesamt 98 barrierearmen Wohnungen für Menschen mit Wohnberechtigungsschein errichten. Die Mieten liegen demnach auch zwischen 6,60 und 7,40 Euro pro Quadratmeter. „Nach der Grundwasserabsenkung im Herbst sind wir jetzt in der Gründungsphase. 80 von 255 Pfählen sind im Erdreich. Ab April hoffe ich mit dem Ausbau des Tiefgeschosses“, blickt Adomeit voraus. Die Gesamtinvestition bis zur Fertigstellung im nächsten Jahr belaufe sich auf 25 Millionen Euro, ein Fünftel seien Fördermittel.

Ein weiterer Neubau mit 24 Wohnungen nach dem Vorbild Gaußstraße 5 soll perspektivisch im Ostseeviertel Ryckseite entstehen, im Innenhof von Amundsen-/Behringstraße und Am Ryck. Für eine bessere Aufenthalts- und Wohnqualität sei dort geplant, einzelne Segmente der alten Blöcke des Quartiers herauszunehmen. Bau- und Fördermittelantrag seien gestellt. Wenn es gut laufe, will die WVG den Bau 2023 starten und 2025 den Mietern übergeben.

„Insgesamt wollen wir in diesem Jahr 31,5 Millionen Euro investieren. Damit kommen wir an unsere Schmerzgrenze, denn natürlich sind wir auf die Kapazitäten der Baufirmen angewiesen“, sagt der Konzernchef. Doch im Gegensatz zum Vorjahr zeigt er sich optimistisch, die Mittel tatsächlich zu verbauen, da alle Projekte planerisch gut vorbereitet seien. Dazu gehören nicht nur die neuen Häuser. Die Modernisierungen und Instandhaltungen umfassten allein zehn Millionen Euro. Eine dieser großen Baustellen ist die Heinrich-Hertz-Straße 4–6, die bereits leer gezogen und entkernt wurde. Künftige Mieter der 55 Wohnungen, die Ende nächsten Jahres fertiggestellt sein sollen, können sich unter anderem auf einen Aufzug freuen.

Von Petra Hase