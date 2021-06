Greifswald

Die kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) erwirtschaftet pro Jahr eine Sozialrendite von rund 1,5 Millionen Euro. Das haben Wissenschaftler der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock bei einer Untersuchung für das Jahr 2019 errechnet. Bei der Sozialrendite handelt es sich um einen Faktor, der den gesellschaftlichen Mehrwert eines Unternehmens deutlich macht.

Demnach habe die Kategorie Wohnraumversorgung mit rund 750 000 Euro am meisten zur Sozialrendite des WVG beigetragen, fanden Prof. Dr. Christian Brock und sein Team heraus. In der Kategorie Soziales Management kamen rund 369 000 Euro zusammen, bei der Quartiersentwicklung rund 260 000 Euro und bei den gesellschaftlichen Infrastrukturleistungen etwas mehr als 150 000 Euro.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sozialrendite habe Mehrwert auf die gesamte Stadt

Die Wissenschaftler betrachten nicht nur das Jahr 2019, sondern darüber hinaus die Entwicklung der Sozialrendite seit 2016. Über den Beobachtungszeitraum 2016–2019 seien positive externe Effekte in Höhe von rund 4,9 Millionen Euro generiert worden. Die WVG hat die Berechnung gemeinsam mit dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) in Auftrag gegeben. „Die Sozialrendite gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie hat einen Mehrwert nicht nur für das Wohnumfeld, sondern für die gesamte Stadt“, sagte Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer der VWG.

Zwar sei der Wohnraum in einem Quartier der „Hauptbaustein“, ergänzte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, „aber es geht auch um die Frage, ob ich mich in der Nachbarschaft wohl und sicher fühle.“ Die Sozialrendite würde sich am Ende auch auf den ökonomischen Faktor niederschlagen. Das Ziel der Berechnung war, eine Art Blaupause zu entwickeln, erklärte Andreas Breitner, Direktor des VNW, am Dienstag bei einem kurzen Rundgang durch Schönwalde I. „Wir wollten herausfinden, was sozial orientierte Wohnungsunternehmen, die vornehmlich am Wohl der Allgemeinheit und nicht an einer Maximalrendite interessiert sind, für eine Kommune wirtschaftlich bedeuten.“

Investitionen von rund 83 Millionen Euro in vier Jahren

In Grimmen habe es die Überlegung gegeben, das dort ansässige kommunale Wohnungsunternehmen zu verkaufen. „Das war ein Anlass für uns, zu hinterfragen, ob die Verantwortlichen in den Rathäusern denn überhaupt wissen, was diese Unternehmen für einen Wert haben, so Breitner weiter.

In der Erläuterung der Studienergebnisse wiesen die Wissenschaftler zudem darauf hin, dass die WVG neben der Sozialrendite über einen Zeitraum von vier Jahren netto rund 16 Millionen Euro an die Stadt Greifswald ausschüttete und rund 83 Millionen Euro investierte. Schätzungen zufolge gehen bis zu 80 Prozent der Investitionen eines Wohnungsunternehmens direkt an die örtliche Wirtschaft.

Von chl