Greifswald: WVG übergibt zwei Neubauten an Mieter

Greifswald

Es war Liebe auf den ersten Blick: Als Carola Steffen am Tag der offenen Baustelle die im Mai noch halbfertige Wohnung in der Gaußstraße 5 das erste Mal in Augenschein nahm, stand für sie bereits fest: Die muss es werden und sonst keine! „Diese Wohnung ist echt heiß, wir sind begeistert“, schwärmt die 52-Jährige und spricht dabei auch für ihren Mann Wolfgang. Das Paar ist vor kurzem eingezogen und erhielt am Montag stellvertretend für alle Bewohner von Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), einen Blumenstrauß zur Begrüßung.

Die Gaußstraße 5 ist komplett bezogen. Quelle: Petra Hase

Mit den beiden Neubauten Gaußstraße 5 und 6 hat die WVG ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus verwirklicht. Mecklenburg-Vorpommern förderte die Sechs-Millionen-Euro-Investition mit 2,2 Millionen Euro. Die insgesamt 49 Zwei-, Drei-und Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von maximal 90 Quadratmetern waren bereits vor dem Baustart im Sommer 2017 begehrt. „Wir hatten insgesamt etwa 100 Interessenten“, sagt Andreas Koch, Leiter Wohnungswirtschaft der WVG. Voraussetzung für einen positiv beschiedenen Antrag war ein Wohnberechtigungsschein – denn die Mieten von 5,50 Euro pro Quadratmeter sind für einen Neubau dank der Landesförderung extrem preiswert.

Barrierearme Wohnungen für kleines Geld

Mittlerweile haben alle Mieter ihr neues Zuhause in Besitz genommen. Auch Familie Steffen ist bereits komplett eingerichtet, freut sich riesig über die barrierearme Wohnung im obersten Stockwerk – mit Balkon, Wohnküche, bodengleicher Dusche im Bad und den Aufzug vor der Wohnungstür. Der Lift war auch der Hauptgrund für ihren Umzug. „Nach einer Operation fiel es mir zunehmend schwerer, in unserer alten Wohnung im Vilmer Weg die Treppen bis zur dritten Etage zu laufen“, erzählt Frührentner Wolfgang Steffen. „Der absolute Hammer aber ist das Oberlicht hier im Wohnzimmer. Bei Frost glitzert es. Und ich liebe doch Glitzer“, verrät Carola Steffen voller Begeisterung. Es sei wundervoll, eine Wohnung gefunden zu haben, die nicht nur alle Wünsche erfülle, sondern auch ein Altern ohne Sorgen ermögliche. „Hier müssen wir nicht mehr raus, egal was uns noch so widerfährt“, sagt die Greifswalderin. Doch nicht nur die eigenen vier Wände veranlassen sie zum Schwärmen: „Auch der Spielplatz vorm Haus ist Bombe. Schöne Spielgeräte, Sitzbänke, überall Papierkörbe. Da lässt sich im Sommer, wenn unsere Wäsche auf der Leine trocknet, gut sitzen“, freut sich die Mieterin entspannte Stunden im Grünen.

Von Petra Hase