Greifswald

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag ein Auto sowie Bargeld aus einem Einfamilienhaus in Greifswald gestohlen. Der Polizei zufolge brachen sie gewaltsam in das Haus ein, obwohl die Besitzer in der oberen Etage schliefen.

Die Diebe entwendeten Geld und nahmen einen schwarzen VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen HGW-EW 87 mit. Der Schaden beträgt etwa 18 300 Euro. Durch den Kriminaldauerdienst konnten Spuren am Tatort gesichert werden.

Polizei sucht Hinweise

Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Greifswald Telefon 038345400, einer anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ