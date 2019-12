Greifswald

Die Spendenbereitschaft der Greifswalder zugunsten des Zeitreisemobils ist überwältigend. Stolze 21 000 Euro sind bereits auf dem Konto der OZ-Weihnachtsaktion eingegangen. Für große Freude sorgte am Donnerstag die Spende der Peter-Warschow-Sammelstiftung, die den Spendentopf allein mit 1000 Euro füllte. “Wir freuen uns, wenn wir ein tolles Projekt wie dieses unterstützen können“, sagte Geschäftsführerin Regine Grund. „Das Zeitreisemobil hilft Menschen in ihrer letzten Lebensphase und damit eine Bevölkerungsgruppe, die sonst keine Unterstützung bekommt.“ Danke an die Warschow-Stiftung und alle weiteren Spender für die tolle Unterstützung!

Gespendet haben: Ulrike Strobel (15), Eike Kunath (10), Ulrich Krassow (20), Harald Hünecke (200), Kerstin und Holger Hirschfeld (100), Jens Dräger (100), Jana Heckmann (35), Thomas Henkel (200), Sylvia und Jörg Beyer (20), Hans-Dieter Pankoke (50), Peters (10), Erika Gesch (100), Kathrin Hecht (20), Sigrid und Dirk Pallas (50), Reinhard Rehberg (50), Beate und Ingo Genkel (100), Dr. Angela Ewert (150), Dr. Elke und Harald Below (50), Margot und Günther Niebuhr (30), Ingrid Tonnius (20), Vereinigung der Helfer und Förderer des THW (500), Gudrun Wegner (30), Heinz und Annelie Friedenstab (20), Dietrich Blosfeld (50), Kathleen Baudis-Westphal (25), Bärbel Röthke (20), Rita Margitta Timpf (30), Elke Matthies (20), Ingeborg und Jörg Twieg (30), Christel Brünning (20), Ursula Heuer (25), Dr. Ulrich und Dagmar Wiesmann (50), Bernd und Christa-Maria Skaletzki (50), Jürgen und Gerlinde Ganschow (10), Jürgen Gädtke (20), Gretel und Manfred Brückner (20), Silvia und Norbert Große (100), Sigrid Gebauer (20), Torsten Linde (20).

Das Zeitreisemobil, das Menschen in der letzten Lebensphase einen Herzenswunsch erfüllt, benötigt auch Ihre Hilfe. Spendenkonto bei der Sparkasse Vorpommern, Empfänger: Zeitreisemobil, IBAN: DE 35 1505 0500 0112 2475 55, Verwendungszweck:OZ-Weihnachtsaktion

Mehr zum Thema und zum ehrenamtlichen DRK-Projekt:

Zeitreisemobil erfüllt Herzenswünsche

Mit dem Zeitreisemobil in die alte Heimat

Von MR