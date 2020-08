Greifswald

Die Berufssegelschifffahrt hängt in Deutschland nur noch an zwei Schiffen – an der „ Gorch Fock II“ und der „Greif“. Dabei hätte sie Zukunft, findet Detlev Löll. Statt auf Schweröl auf die Energie des Windes zu setzen, sei nachhaltig und ein innovatives wie auch traditionelles Antriebskonzept.

Beide Berufssegler liegen derzeit reparaturbedürftig an der Leine – die von Negativschlagzeilen begleitete „ Gorch Fock II“, Segelschulschiff der Bundesmarine, auf der Lürssen-Werft in Bremen. Das Segelschulschiff „Greif“, ex „ Wilhelm Pieck“, wartet an der Pier in seinem Heimathafen in Greifswald-Wieck auf die notwendige Sanierung.

Anzeige

Löll kennt beide Schiffe

Im Februar entschied der Germanische Lloyd als Schiffs-TÜV, dass die Schonerbrigg – einst einziges DDR-Segelschulschiff –, nicht mehr mit Gästen in See stechen darf. Die geschätzten Reparaturkosten von rund 3,5 Millionen Euro nehmen sich geradezu bescheiden gegenüber den 135 Millionen Euro aus, die die von Insolvenz, Missmanagement und Fehlplanungen begleitete Sanierung der „ Gorch Fock“ kosten soll.

Weitere OZ+ Artikel

Löll kennt beide Schiffe: Für den Marinesegler „ Gorch Fock“ erstellte er 2012 ein Sicherheitsgutachten der Takelage und konstruierte vier Jahre später dann doch eine neue Segelvorrichtung, obwohl sich die alte – wie der versierte Gutachter noch heute meint – durchaus hätte reparieren lassen.

Im Kern gesund – Gute Prognose für die Greif

Für die „Greif“ legte er im Winter ein Gesamtsanierungsgutachten inklusive Maßnahmenplan vor. Vergleichen lassen sich beide Schiffe nicht. „Die „Greif“, so der in Peenemünde beheimatete Ingenieur, „ist ein im Kern gesundes Schiff“, für das es nach 30 Jahren einer überfälligen Grundsanierung bedürfe. Die „ Gorch Fock“ dagegen sei „ein toter Patient“ gewesen, bei dem sich der Schaden und damit der Reparaturaufwand erst nach und nach offenbart habe. Sein Fazit: „Angesichts der Kosten wäre ein Neubau eines Marineseglers deutlich preiswerter geworden.“

Bildergalerie: So schlimm steht es um die „Greif“

Zur Galerie Die Schonerbrigg „Greif“ liegt fahruntüchtig an der Pier. Sie muss dringend saniert werden. Gutachter Detlev Löll zeigt die Problemstellen auf dem Schiff.

Stahlhaut teilweise nur noch drei Millimeter stark

An Bord der „Greif“, ex „ Wilhelm Pieck“, zeigt Löll die Problemstellen des Zweimasters, leuchtet im Vorschiff mit einer Taschenlampe auf die an einigen Stellen einer Akne-Haut gleichenden Stahlhaut. „Klassisch sind diese Schäden hinter der Isolierung“, sagt er und fährt mit der Hand über die Vertiefungen, die sogenannten Pitting-Stellen. „Durch das Zusammenspiel von Kondenswasser, Sauerstoff und blankem Metall hat sich an verschiedenen Stellen Rost in die Tiefe des Metalls gearbeitet.“

Lesen Sie auch: Greif-Story von Rügener Leser: Ein Besuch auf dem Schiff, der keiner war

Das Material habe in diesen „Grübchen“ mehr als 20 Prozent verloren, sei teilweise nur noch drei bis vier Millimeter stark. Grund genug, dass der Germanische Lloyd die für ein Segelschulschiff notwendige Klasse GL 100 A 5 Anfang des Jahres nach der Zwischenuntersuchung auf der Wolgaster Peene-Werft auf ruhend setzte. Rund 15 Prozent der Stahlplatten –vor allem in Höhe der Wasserlinie – müssten nun ersetzt werden.

Arbeiten in Abstimmung mit dem Denkmalschutz

Der 1951 gebaute und seit 1976 denkmalgeschützte Zweimaster sei in einer Zwischenphase entstanden, in der das Nieten noch die vorherrschende Bauform war und das Schweißen gerade aufkam, so Löll. Dies hatte auch das Landesamt für Denkmalpflege als besonders erhaltenswert anerkannt und die Greif als nationales Denkmal eingestuft. Die signifikant quer laufenden Stufen, die durch die Nieten entstehen, müssten erhalten bleiben, so der Gutachter.

Bereits 19 000 Euro bei OZ-Spendenaktion „Rettet die Greif“ Die OSTSEE-ZEITUNG will sich mit Ihrer Hilfe an der bislang noch nicht gesicherten Finanzierung der etwa 3,5 Millionen Euro teuren Sanierung des Segelschulschiffes „Greif“ beteiligen und den 125 000 Euro teuren und dringend erforderlichen Neuaufbau des Holzdecks finanzieren. Mehr als 150 Spender aus ganz Deutschland unterstützten bislang mit insgesamt 19 000 Euro den Erhalt des geschichtsträchtigen Denkmals. Herzlichen Dank für die tolle Hilfe! Unter folgender Kontonummer können auch Sie der „Greif“ helfen. Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V.IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11Verwendungszweck: Rettet die Greif

Dies aber nicht unbedingt unter Anwendung alter Techniken: „Der Denkmalschutz verlangt nicht, dass eine alte Handwerkstechnik imitiert wird, sondern verlangt, dass die Baustruktur erhalten bleibt“, so Löll. Mit moderner Schweißtechnik lasse sich dasselbe Bild erzeugen. Die Arbeiten werden eng abgestimmt mit den Denkmalpflegern, die für die Sanierung eine denkmalrechtliche Genehmigung erteilen müssen.

Enge Kojen, keine Privatsphäre

Die letzten Grundreparaturen datieren auf 1971 und 1991/92 und so versprüht auch der Gästebereich im Zwischendeck den Charme der 1990er Jahre – enge Kojen, keine Privatsphäre, von den Wänden platzende Fliesen im Sanitärbereich. Keine sicherheitsrelevanten Schäden, aber um den heutigen Anforderungen zu entsprechen, sollen Zwei- und Vier-Mann-Kammern für insgesamt 24 Mitsegler entstehen.

Lesen Sie auch: Greifswald: Wahlbrasilianer verlor sein Herz an die „Greif“

Raus müssen die Innenbauten auf jeden Fall, da für die Schweißarbeiten an der Außenhaut alle brennbaren Materialen entfernt werden müssen, wie Löll betont. Ersetzt wird in diesem Zusammenhang auch der etwa sechs Meter lange Altwassertank, der sich im Unterdeck unterhalb des Gästebereiches befindet.

Vom DDR-Segelschulschiff zum Flaggschiff der HanseSail Die Schonerbrigg Greif ist das einzige in der DDR gebaute Segelschulschiff. Der Zweimaster wurde 1951 auf der Warnowwerft in Rostock auf Kiel gelegt und auf den Namen „ Wilhelm Pieck“ getauft. Im Jahr 1954 wird das Schiff in den Hafen Greifswald-Wieck verlegt, wo die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) den Standort zur Seesport- und später zur Marineschule ausbaute. Rund 7000 Kursanten erhielten dort bis zum Wendejahr 1990 eine seemännische Grundausbildung – für einen Teil von ihnen war diese Ausbildung der entscheidende Schritt zur Handelsflotte, zur Volksmarine oder in die Hochseefischerei. 1991 übernahm die Hansestadt Greifswald das 41 Meter lange Schiff und öffnete es für Mitsegler. Im selben Jahr wurde die Schonerbrigg erstmals Flaggschiff der HanseSail. Rund 52 000 Gäste waren seitdem mit der Greif unterwegs. Seit dem Bau legte der traditionsreiche Segler rund 294 000 Seemeilen zurück – was knapp 14 Äquator-Umkreisungen entspricht. Vor kurzem erklärte die Landesdenkmalpflege das Schiff zum „Denkmal von nationaler Bedeutung“.

Auf dem Hauptdeck zeigen sich die nächsten Altersspuren. Optisch macht die Eiche auf den ersten Blick einen passablen Eindruck. Löll weist auf die Fugen zwischen den Dielen. Die Kunststoffmasse ist spröde, lässt Salzwasser auf den Stahl und verursacht dort Rost. Der Steuerstand stammt von 1951 und ist denkmalgeschützt, das Jahrzehnte später um den Stand gebaute Steuerhaus mit seinen kleinen Fenstern ist es nicht. „Mit einem neuen Steuerhaus soll es dann wieder möglich werden, Arbeiten in der Takelage zu überwachen“, so Löll.

Maschinenanlage vor 30 Jahren ersetzt

Die Deckshäuser bleiben erhalten, werden aber funktionell neu geordnet. Die Trennung von alter Offiziersmesse im hinteren und großer Messe im vorderen Deckshaus wird aufgehoben. „Die Kombüse entspricht nicht mehr heutigen Hygienestandards, sie wird im hinteren Deckshaus zusammen mit der Kühlung integriert.“ Der Smutje bekommt damit mehr Platz zum Kochen.

Lesen Sie auch: OZ-Leser erzählen Greif-Story: Geburtstag ohne Alkohol und eine befremdliche Party

Weiter geht es ins hintere Unterdeck zum Maschinenraum, wo vermutlich jedes Schrauberherz zu pochen beginnt. Die Maschinenanlage ist zuletzt 1991 ersetzt worden und entspreche nicht mehr den geltenden Umwelt- und Sicherheitsvorschriften. Ob eine Diesel- oder alternativ eine dieselelektrische Anlage eingebaut werden soll, sei noch nicht entschieden, so Löll.

Reling muss erhöht werden

Wieder an Deck zeigt Löll auf das hüfthohe „Schanzkleid“ und die ebenso hohe Reling. Sie müssen um etwa 20 Zentimeter erhöht werden, um den geltenden Solas-Regeln (International Convention for the Safety of Life at Sea) zu entsprechen. Es gibt also viel zu tun, um das Schiff wieder in Gang zu bringen. Die Hansestadt Greifswald als Eigner sucht nach Geldgebern für die Reparatur.

Lesen Sie auch: Segelschulschiff „Greif“ vor dem Aus: Das Ende einer Legende?

Greif hat als Berufssegler Chance auf Zukunft

Lassen sich Segelschiffe heute noch wirtschaftlich betreiben? „In der ehrenamtlichen Traditionssegelschifffahrt auf jeden Fall“, sagt Löll, lange Eigner der Brigg „ Roald Amundsen“. Im Berufsschiffbereich mit den geltenden Besatzungsregeln sei das etwas schwieriger. „Mit der Ausweitung der Nutzung, zeitlich, qualitativ und damit auch preislich, sehe ich eine Chance, das Schiff als Berufsschiff weiter zu betreiben.“

Lesen Sie auch: Spendenaktion „Rettet die Greif“: So können OZ-Leser dem Segelschiff helfen

Seitdem die Stadt im Jahr 1991 das fahrende Denkmal mit der Übernahme rettete, war der laufende Betrieb ein Zuschussgeschäft. Der Eigenbetrieb erarbeitet derzeit ein Nutzungskonzept für den künftigen Betrieb, das im September den Bürgerschaftsabgeordneten vorgestellt werden soll. Im Oktober entscheidet die Bürgerschaft über die Zukunft der Greif.

Von Martina Rathke