Was tun gegen den Lehrermangel, Frau Professor Weber?

Greifswald

Das Wintersemester ist gestartet, über 2000 Menschen haben sich für das Studium an der Universität Greifswald eingeschrieben. Ein großer Schritt in Richtung Zukunft für die Studierenden, aber auch die Universität steht vor großen Aufgaben .Die Rektorin Prof. Johanna Weber sprach mit der OSTSEE-ZEITUNG über den Hochschulpakt, die Forderung nach mehr ausgebildeten Lehrern und die Herausforderung der Digitalisierung.

Überall wird nach mehr Lehrern verlangt. Wie steht es denn um die Lehrerausbildung an der Universität?

Der jetzige Mangel an ausgebildeten Lehrern und Lehrerinnen ist auch eine Folge der vergangenen Politik, die Zulassungszahlen für das Lehramt möglichst gering zu halten. Das rächt sich jetzt bitterlich. Für uns ist heute vor allem wichtig, dass wir die Studierenden für das Lehramt zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Wir haben leider einen hohen Anteil an Studierenden, die aus unterschiedlichen Gründen das Lehramtsstudium nicht fortsetzen. Mit einem Bündel an Maßnahmen versuchen wir dem entgegenzuwirken, darunter mit einer intensiveren Betreuung in der Studieneingangsphase und mit einem früheren und stärkeren Praxisbezug. Außerdem stärkt das Land die Lehrerbildung mit zwei neuen Professuren in der Didaktik, eine im Bereich der Naturwissenschaften und eine für Fremdsprachen, hinzu kommen drei Mitarbeiterstellen. Und wir wollen das Fach Physik im Lehramt für das Gymnasium wieder einführen, die Nachfrage nach Lehrern und Lehrerinnen für den naturwissenschaftlichen Bereich ist sehr groß. *

60 Milliarden Euro - Die Verlängerung des Hochschulpaktes zwischen Bund und Ländern soll den Universitäten und Fachhochschulen viel Geld für künftige Aufgaben bringen. Wie kommt Greifswald dabei weg?

Gegenwärtig steht die genaue Höhe der Mittel, die die Hochschulen in MV aus dem neuen Hochschulpakt – dem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken‘‘ – erhalten, noch nicht fest. Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, in denen vereinbart werden wird, in welchem Maße die Länder die Mittel vom Bund kofinanzieren müssen, erfolgen in den kommenden Monaten. Sicher ist aber, dass wir mit zusätzlichen Mitteln vom Bund rechnen können. Wir hoffen, dass wir in Greifswald insgesamt nicht schlechter dastehen als mit den Mitteln des bisherigen Hochschulpaktes, das sind ca. 5 bis 6 Millionen Euro pro Jahr.

Was könnte man sich von diesem – ab 2021 verfügbaren – Zusatzbudget leisten?

Die Universität Greifswald hat aktuell einen hohen Bedarf an zusätzlichen Stellen. Wir müssen dringend das Thema Digitalisierung angehen, in der Lehre, der Forschung, der Verwaltung und in der Infrastruktur, d.h. vor allem dem Universitätsrechenzentrum und der Universitätsbibliothek. In der Lehre brauchen wir neue Studiengänge zum Umgang mit Daten. Wir müssen dringend Experten und Expertinnen in dem Bereich der Datenwissenschaften für das Land ausbilden. Hier wollen wir einen neuen, englischsprachigen Studiengang „Data Science“ einführen. Dazu brauchen wir mindestens zwei zusätzliche Professuren. Dann müssen wir uns um die Stärkung der Lehramtsausbildung kümmern, die ebenfalls mit Mitteln aus dem neuen Zukunftsvertrag zu finanzieren ist. Zusätzliche Mittel benötigen wir auch für den neuen Studiengang Psychotherapie, für den soeben vom Bund eine neue gesetzliche Grundlage geschaffen wurde. Dazu müssen wir die vorhandenen Stellen im Institut für Psychologie entsprechend aufstocken.

Im Gespräch war auch Geld des Landes für Medienpädagogik-Professuren - je eine für Rostock und eine für Greifswald?

Das ist in der Tat eine Professur, die wir gerne besetzen würden. Aber die Bewerber-Lage ist nicht sehr gut, eine auf sechs Jahre befristete Juniorprofessur ist nicht attraktiv für hoch qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber, zumal es gegenwärtig viele Angebote an höher dotierten und unbefristeten Professuren gibt.

Gibt es Möglichkeiten für die Universität, mehr Stellen unbefristet anzubieten?

Nein. Dass viele Stellen vor allem im sogenannten „Mittelbau“ befristet sind, ist universitätsimmanent. Jeder Generation soll die Möglichkeit gegeben werden, sich innerhalb dieser Stellen wissenschaftlich zu qualifizieren. Auch will nur ein Bruchteil derer, die einen Doktorgrad erwerben, langfristig an der Universität bleiben. Viele wechseln in die Wirtschaft und in breite Berufsfelder in allen Bereichen der Gesellschaft. Zudem bieten wir im Vergleich mit anderen Universitäten viele unbefristete Stellen im Mittelbau an, derzeit sind es rund 40 Prozent - andere Universitäten haben hier Werte um 15 bis 20 Prozent.

Die Exzellenzstrategie des Bundes unterstützt die universitäre Spitzenforschung. Wann kann Greifswald profitieren?

Leider ist in dieser Förderperiode keine Hochschule in Mecklenburg-Vorpommern dabei, wir sind einfach zu klein. Im Rahmen der Exzellenzstrategie werden sogenannte Cluster gefördert, das sind große Konsortien meist unter Beteiligung mehrerer Forschungseinrichtungen zu einem übergeordneten Forschungsthema. Dort arbeiten zum Teil 40 bis 50 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an einem Thema. Selbst wenn wir uns mit außeruniversitären Einrichtungen am Standort zusammentun, zum Beispiel dem Friedrich-Loeffler-Institut auf Riems, kommen wir nicht auf eine solche Struktur. Um ein erfolgreiches Cluster zu bilden, braucht es zudem eine jahrzehntelange Vorarbeit. Kleinere Universitäten, vor allem in den neuen Bundesländern, sind hier strukturell benachteiligt. Da das Land bemüht ist, eine breite Fächervielfalt über die Hochschulen des Landes hinweg zu verteilen, hilft auch der Zusammenschluss innerhalb des Landes nicht weiter. Wir profitieren jedoch stark von anderen Förderprogrammen des Bundes.

Manch Institutsgebäude, etwa die juristische Fakultät, ist in traurigem Zustand. Was steht an Bauarbeiten in der kommenden Zeit an?

Zunächst hängt alles von der Höhe der Mittel ab, die wir in den kommenden Jahren vom Land für den Hochschulbau bekommen. Dieser Finanzkorridor wird gegenwärtig noch geklärt, aber es spricht alles dafür, dass der Umfang der Mittel eher bescheiden sein wird. Das heißt, wir müssen Prioritäten setzen und können nicht alles umsetzen, was wir für notwendig erachten. Priorität hat natürlich zuerst der Abschluss der Bauarbeiten am Lohmeyerplatz, speziell das Gebäude der ehemaligen Inneren Medizin. Dort werden die Rechtswissenschaften einziehen, der Zustand des jetzigen Gebäudes in der Domstraße ist nicht länger zumutbar. Dann ist für uns die Sanierung der „Alten Physik“ sehr wichtig, dort soll unter anderem das neue Zentrum für Ostseeforschung einziehen. Und schließlich steht als zentrales Vorhaben für die neue Hochschulbauphase die Sanierung des großen Gebäudekomplexes der Naturwissenschaften in der Jahnstraße an.

Was passiert mit dem Gebäude der Rechtswissenschaften, wenn die Universität auszieht?

Das Gebäude fällt an das Land zurück, daher können wir nicht darüber entscheiden, was mit dem Gebäude geschieht. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass wir alte Gebäude aufgeben müssen, wenn wir neue Gebäude beziehen. Denn uns werden nur diejenigen Flächen zugestanden, die wir für Forschung, Lehre, Infrastruktur und Verwaltung auch nachweisbar benötigen. Hier unterliegen wir einem präzisen Flächencontrolling des Landes.

Die Uni Greifswald sei „reich“, hieß es früher in Studentenkreisen, besitzt rund 8000 Hektar Land. Was passiert mit den Einnahmen aus der Bewirtschaftung ?

„Reich“ kann man das nicht nennen. Aus historischen Gründen besitzt die Universität Körperschaftsvermögen, also Liegenschaften und Gebäude, die wir bewirtschaften. Der Besitz verpflichtet uns auch zu – teurer - Sanierung und Instandhaltung. Zum Beispiel unterstützen wir die Sanierung der historischen Gewächshäuser mit Mitteln aus dem Körperschaftsvermögen. Was nicht in den Erhalt investiert wird, muss in den Bereich Forschung und Lehre fließen. Zum Beispiel für Promotionsstipendien oder die Förderung von exzellenten jungen Wissenschaftlerinnen im Rahmen der Gleichstellung. Da wir an vielerlei Stellen nicht ausreichend finanziert sind, können wir mit den bescheidenen Erträgen aus dem Körperschaftsvermögen hier und da etwas ausgleichen.

In der denkmalgeschützten alten Uni-Mensa soll ein Innovationszentrum entstehen. Ist die Mensa bereits verkauft?

Nein, es ist geplant, dass wir mit der Trägergesellschaft Witeno (Wirtschafts- und Technologiepark Nordost) einen Erbbaupachtvertrag abschließen werden. Das Grundstück bleibt damit im Besitz der Universität Greifswald. Der Betreiber kann das Gebäude dann gemäß den Anforderungen an ein Innovationszentrum gestalten. Wir hoffen sehr, dass unsere Studierenden und Forschenden hier weitere Unterstützung finden bei der Gründung einer eigenen Firma oder einem „Startup“. Diese Förderstrukturen erwarten die Studierenden heutzutage ganz selbstverständlich von einem Hochschulstandort. Daher bereiten wir im Rahmen unseres Zentrums für Forschungsförderung und Transfer die Studierenden mit Workshops, Vorlesungen und Beratungen auf Unternehmensgründungen vor. Generell wird der Bereich des sogenannten Transfers immer wichtiger: Wie können wir Erkenntnisse aus der Wissenschaft in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft übertragen und damit zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Landes beitragen? Was kann daraus entstehen?

Apropos Innovation. Offizielle Dokumente der Universität sind seit diesem Jahr mit dem Gendersternchen versehen. Wie halten Sie das persönlich?

Abgesehen von den offiziellen Schriftstücken ist es jedem Mitglied unserer Universität freigestellt, die Sprache zu wählen, die er oder sie möchte. Deswegen finden sich derzeit ganz unterschiedliche Formen im Schriftverkehr und das ist auch bundesweit der Fall. Wir sollten diese Freiheit weiterhin zugestehen. Ich persönlich ziehe es vor, Menschen als Menschen anzusprechen und spreche von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. *Anmerkung: Wie Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) gegenüber der OZ aktuell bekannt gab, plant das Ministerium einen Studiengang für Grundschullehrer in Greifswald einzurichten (siehe Beitrag auf Seite 1)

Von Anne Ziebarth