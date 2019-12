Greifswald: Was tun mit dem gesparten KiFög-Geld?

Greifswald

Kaum wurde im Finanzausschuss bekannt, dass Greifswald Dank der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes möglicherweise Geld spart, gibt es von den Parteien erste Vorschläge was man denn alles mit dem Geld machen könne. Jeweils rund 1,15 Millionen Euro weniger muss Greifswald schätzungsweise in den Jahren 2020 und 2021 für den Anteil der Wohnsitzgemeinde an der Kinderbetreuung ausgeben. Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass das Geld weiterhin Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen soll und nicht für eventuelle „Löcher“ im Haushalt genutzt wird.

Konsens: Geld soll Kindern zu Gute kommen

Die SPD präsentiert im kommenden Gremienlauf der Bürgerschaft ein Investitionsprogramm mit Drei-Punkte-Plan. „Wir haben in Greifswald zuwenig Kitaplätze. 500.000 Euro sollten in den Neu- oder Ausbau von Kitas investiert werden, für die Hansekinder oder auch für freie Träger“, erläutert Erik von Malottki ( SPD). „Damit kann man zwar keinen Kindergarten bauen, aber den Eigenanteil oder einen Teil davon stemmen.“ Ein weiteres wichtiges Instrument stellt in den Augen der SPD die Fortführung des Kitabudgets für Ausstattung und Veranstaltungen dar, hierfür sind 400 000 Euro vorgesehen. Auch die Spielplätze sollen für 250.000 Euromodernisiert und ausgebaut werden. „Wir könnten wir uns eine Bürgerbefragung vorstellen um festzustellen, welche Spielplätze es am nötigsten haben“, so von Malottki.

Spielplatz am Rosengarten könnte Abenteuerspielplatz werden

Ähnliche Vorschläge kommen von den Grünen. Hier wird allerdings nur von einem Teil der eingesparten Mittel gesprochen, der wieder den Betreuungseinrichtungen zu Gute kommen soll. „Wir wollen das Geld in die Ausstattung der Kitas stecken“, sagte Fraktionschef Alexander Krüger. Alternativ könne die Förderung von pädagogischer Arbeit oder Projektarbeit ermöglicht werden. Auch die Grünen wollen die Spielplätze der Hansestadt in den Fokus nehmen, zum Beispiel den Spielplatz am Rosengarten, der sich in einem „sehr traurigen Allgemeinzustand befindet“, wie Sportausschussmitglied André Carls sagt. Hier soll stattdessen ein hochwertiger, altersübergreifender Abenteuer und Bauspielplatz entstehen.

Begrüßungsgeld für Neugeborene

„Es sollte der Grundsatz gelten, für Greifswalds Kinder in den Haushalt eingestelltes Geld auch für die Kinder zu verwenden, nun eben an anderer Stelle“, meint auch Gerd-Martin Rappen von der CDU. Im Gegensatz zu den anderen Parteien sind dabei auch vorgesehene Ausgaben für Schulen eingepreist. „Ich freue mich, dass der Oberbürgermeister fast 400.000 Euro zur Umsetzung des Digitalpakts am Humboldtgymnasium und der Greifschule einplant. Auch die Einrichtung eines Onlineportals zur Schulanmeldung begrüße ich – verbunden mit der klaren Erwartung, dass dieses Portal zur Anmeldung 2020 dann auch funktioniert“, erläutert der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende. Außerdem möchte die CDU das Thema „Begrüßungsgeld“ für Neugeborene wiederbeleben. „Damit würde Greifswald deutlich machen ‚Kinder willkommen‘“, so Gerd-Martin Rappen. „Da die Situation hinsichtlich der Platzkosten ab 2022 noch unklar ist, könnte dieses Begrüßungsgeld zunächst auf 2020 und 2021 befristet werden.“ Bei den Spielplätzen sieht auch die CDU Handlungsbedarf, zum Beispiel in Friedrichshagen. „Ich freue mich jedenfalls auf die anstehenden Debatten zur sinnvollen Verwendung des Geldes“, so der Fraktionsvorsitzende Axel Hochschild.

Von Anne Ziebarth