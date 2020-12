Greifswald

In Amerika erzählt man sich, der Weihnachtsmann komme durch den Kamin, um die Kinder zu beschenken. Irgendwie falsch verstanden hatte das Waschbärdame „Mimmi“. Das Tier, welches bei Privathaltern in Moeckow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) lebt, entschwand am Wochenende kurzerhand in die Kaminöffnung. Die besorgten Halter alarmierten die Tierrettung Greifswald, eine ehrenamtliche Organisation, die sich der Rettung verletzter oder in Not befindlicher Tiere verschrieben hat.

„Mimmi“ steckt fest – die Kumpels sitzen unten

Doch für „Mimmi“ ging es am Sonntagvormittag weder vor, noch zurück. Das Tier steckte im Schornstein, der zur Stallung gehört und sonst als Klettergerät dient, fest. „Wir haben erst überlegt, ob wir mit einer Schlinge arbeiten“, beschreibt der Leiter der Tierrettung, Klaus Kraft. „Das wäre aber schmerzhaft gewesen, also haben wir die Kameraden der Feuerwehr hinzugezogen.“

Die neun Kameraden der Karlsburger Wehr ging es am „Mimmis“ Rettung. „Wir mussten alle etwas schmunzeln“, sagt Kraft angesichts der weihnachlichen Schornsteingeschichte. „Aber der Besitzer war verständlicherweise sehr aufgeregt. Er hält die Tiere übrigens in einem vorbildlichen Gehege, mit viel Platz und einem großen Außenbereich. Die Haltung von Wildtieren muss ja genehmigt sein.“

Ein Kehrgerät brachte die Lösung

Mittels eines Schornstein-Reinigungswerkzeug wurde zuerst versucht, den Waschbären weiter nach oben zu scheuchen. Als dies jedoch nicht gelang, wurde kurzerhand die Richtung geändert und vorsichtig von oben nach unten geschoben. Das führte letztendlich zum Erfolg: Waschbärdame ,,Mimmi'' konnte sich durch die Bewegungen lösen und kletterte unversehrt aus der Revisionsöffnung des Schornsteins und konnte wieder zu ihren anderen Waschbärfreunden.

Glücksmomente bei Besitzer, Tierrettung und Feuerwehr! „Die Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Polizei ist fantastisch, das muss man wirklich mal sagen“, lobt Kraft. „Wir werden zum Beispiel bei Türöffnungen hinzugezogen, wenn ein Tier vorhanden ist oder in sonstigen Notlagen. Andersherum haben wir wirklich immer mit der Hilfsbereitschaft der Kameraden bei Tierrettungen rechnen können.“

Top: Zusammenarbeit mit den Ämtern im ländlichen Raum

Auch die Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern, gerade im ländlichen Raum wie etwa Anklam, Züssow oder Ueckermünde, sei super. „Es hat sich viel getan.“ Lediglich in Greifswald hakt es manchmal noch etwas. „Ein Tier wird erstmal nicht als Fundtier anerkannt, wenn wir es bringen – das muss ein privater Finder machen“, so Kraft. „ Greifswald klagt zudem gegen die neue Fundtierverordnung.“ Das Land hatte angeordnet, dass die Kommunen für Fundtiere zuständig sind und auch die Kosten für drei Monate der Unterbringung übernehmen müssen.

